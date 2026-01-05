onedio

Ünlüler Operasyonunda Gözaltına Alınan 23 İsim Belli Oldu

Ünlüler Operasyonunda Gözaltına Alınan 23 İsim Belli Oldu

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
05.01.2026 - 11:45

Ünlülere yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yeni gelişme yaşandı. Aralarında Kızılcık Şerbeti'nin Fatih'i Doğukan Güngör ve sosyal medya fenomeni Burak Altındağ'ın bulunduğu 23 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların isimleri belli oldu.

Ünlüler Operasyonunda Alınan İsimler👇🏻

Ünlüler Operasyonunda Alınan İsimler👇🏻

1. Doğukan Güngör

2. Gizem Özköroğlu

3. Burak Altındağ

4. Ece Cerenbeli

5. Gözde Anuk

6. Ceren Yıldırım

7. Lerna Elmas

8. Sedef Selen Atmaca

9. Merve Eryiğit

10. Özge Bitmez

11. Merve Uslu

12. Berna Aracı

13. Duygu Açıksöz

14. Gülsüm Bayrak

15. Sevgi Taşdan

16. Binnur Buse Alper

17. Saniye Deniz

18. Nevin Şimşek

19. Arif Altunbulak

20. Veysel Avcı

21. Hakan Yıldız

22. Muzaffer Yıldırım

23. Koray Beşli

