Kızılcık Şerbeti'nin Fatih'i Doğukan Güngör ve Sosyal Medya Fenomeni Burak Altındağ Gözaltına Alındı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
05.01.2026 - 10:18 Son Güncelleme: 05.01.2026 - 10:49

Kızılcık Şerbeti dizisinin başrol oyuncusu Doğukan Güngör ve sosyal medya fenomeni Burak Altındağ ünlülere yönelik yapılan uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alındı.

Doğukan Güngör, uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı.

Ünlülere uyuşturucu soruşturması kapsamında Kızılcık Şerbeti isimli dizide Fatih karakterini canlandıran oyuncu Doğukan Güngör gözaltına alındı.

Doğukan Güngör ile birlikte gözaltına alınan bir diğer isim de sosyal medya fenomeni Burak Altındağ oldu.

Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
SİNCAPTIR

BAYDI ARTIK BU ÜLKENİN YAPAY GÜNDEMLERİ, Bİ İNSAN MEMLEKETİNDEN BU KADAR BIKABİLİR Mİ YA...

.

Feyza'nın çember daralıyor. Doğukan kullanıyorsa Feyza hayli hayli kullanıyodue

serhatdamacana

emniyet müdürünün kayınvalidesi rica etmiş, uyuşturucu ile hiç alakası yok bu kadar kötü bir oyuncu nasıl olabilirsin diye aldılar içeri.