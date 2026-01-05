Kızılcık Şerbeti'nin Fatih'i Doğukan Güngör ve Sosyal Medya Fenomeni Burak Altındağ Gözaltına Alındı
Kızılcık Şerbeti dizisinin başrol oyuncusu Doğukan Güngör ve sosyal medya fenomeni Burak Altındağ ünlülere yönelik yapılan uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alındı.
Doğukan Güngör, uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı.
Doğukan Güngör ile birlikte gözaltına alınan bir diğer isim de sosyal medya fenomeni Burak Altındağ oldu.
BAYDI ARTIK BU ÜLKENİN YAPAY GÜNDEMLERİ, Bİ İNSAN MEMLEKETİNDEN BU KADAR BIKABİLİR Mİ YA...
Feyza'nın çember daralıyor. Doğukan kullanıyorsa Feyza hayli hayli kullanıyodue
emniyet müdürünün kayınvalidesi rica etmiş, uyuşturucu ile hiç alakası yok bu kadar kötü bir oyuncu nasıl olabilirsin diye aldılar içeri.