Sıcaklık 17 Dereceye Çıkacak! Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen Yağışların Biteceği Tarihi Açıkladı

Havaların ısınacağını dile getiren Şen, önümüzdeki beş gün sıcaklıkların 17 dereceye kadar çıkacağını vurguladı. Şen, şu ifadeleri kullandı:

'Önümüzdeki beş gün, çarşamba gününe kadar sıcaklıklar 15 dereceyi geçecek. İstanbul'da önümüzdeki günlerde 17 dereceyi göreceğiz. Yerlerdeki karlar erimeye başlayacak. Kar suyu barajlar için çok önemli. Bu kar yağışlarının barajlara etkisi önümüzdeki bir hafta içinde belli olacak.'