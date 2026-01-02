Sıcaklık 17 Dereceye Çıkacak! Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen Yağışların Biteceği Tarihi Açıkladı
Türkiye'ye beklenen kış 2025 yılının son günlerinde geldi. Soğuk ve kar yağışlı havanın etkisi altına giren Türkiye'de pek çok kent kar altında. 2 Ocak Cuma günü yaklaşık 50 kentte okullar tatil edildi. Yollarda buzlanma olurken sürücülere dikkatli olmaları için uyarı yapıldı. Kar ne zaman gidecek? Havalar ısınacak mı? Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, yağışların biteceği tarihi açıkladı. X hesabından paylaşım yapan Şen, önümüzdeki günlerde adeta bahar havası yaşanacağını belirtti. Ancak dikkat! Şen, Marmara Bölgesi'ne kar yağışının döneceği tarihi de açıkladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kar ne zaman gidecek? Meteoroloji uzmanı Orhan Şen yağışların biteceği tarihi açıkladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Havalar ısınacak mı? Sıcaklık 17 dereceye çıkacak.
İstanbul'da kar yağışı olacak mı?
Orhan Şen'in hava durumu açıklamasını buradan izleyebilirsiniz:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
sıcaklıklar gelmesin
5-6 ay sonra 2027'nin kışı çok sert geçecek diyecekler
la ne dersun