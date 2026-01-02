onedio
Sıcaklık 17 Dereceye Çıkacak! Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen Yağışların Biteceği Tarihi Açıkladı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
02.01.2026 - 16:30

Türkiye'ye beklenen kış 2025 yılının son günlerinde geldi. Soğuk ve kar yağışlı havanın etkisi altına giren Türkiye'de pek çok kent kar altında. 2 Ocak Cuma günü yaklaşık 50 kentte okullar tatil edildi. Yollarda buzlanma olurken sürücülere dikkatli olmaları için uyarı yapıldı. Kar ne zaman gidecek? Havalar ısınacak mı? Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, yağışların biteceği tarihi açıkladı. X hesabından paylaşım yapan Şen, önümüzdeki günlerde adeta bahar havası yaşanacağını belirtti. Ancak dikkat! Şen, Marmara Bölgesi'ne kar yağışının döneceği tarihi de açıkladı.

Kar ne zaman gidecek? Meteoroloji uzmanı Orhan Şen yağışların biteceği tarihi açıkladı.

X hesabından açıklamalarda bulunan Orhan Şen, yağışların bugün (2 Ocak Cuma) Türkiye'yi terk edeceğini belirtti. İstanbul'da önümüzdeki günlerde sıcaklığın artacağını belirtti. Videolu açıklama yayınlayan Şen, 'Bugün yağış Türkiye’yi terk ediyor. Ayın 8’ine kadar önemli yağış yok. Lodos etkisine giriyor Türkiye. Batı ve Kuzey bölgelerde sıcaklıklar 15 dereceye kadar yükselecek' dedi.

Havalar ısınacak mı? Sıcaklık 17 dereceye çıkacak.

Havaların ısınacağını dile getiren Şen, önümüzdeki beş gün sıcaklıkların 17 dereceye kadar çıkacağını vurguladı. Şen, şu ifadeleri kullandı:

'Önümüzdeki beş gün, çarşamba gününe kadar sıcaklıklar 15 dereceyi geçecek. İstanbul'da önümüzdeki günlerde 17 dereceyi göreceğiz. Yerlerdeki karlar erimeye başlayacak. Kar suyu barajlar için çok önemli. Bu kar yağışlarının barajlara etkisi önümüzdeki bir hafta içinde belli olacak.'

İstanbul'da kar yağışı olacak mı?

2025'in son günlerinde sulu kar yağışının etkisini gösterdiği İstanbul, yeni yılın ilk gününde lapa lapa kar yağışına sahne oldu. Ancak kar yağışı kısa süre etkili oldu. Meteoroloji uzmanı Orhan Şen, kar yağışının Marmara Bölgesi'ne yeniden döneceğini kaydetti. Şen, 'Ayın 12-13'ünden sonra tekrar Marmara'dan başlayarak kar gelecek' dedi.

Orhan Şen'in hava durumu açıklamasını buradan izleyebilirsiniz:

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
starseed~

sıcaklıklar gelmesin

Murat aksu

5-6 ay sonra 2027'nin kışı çok sert geçecek diyecekler

Emre Keskin

la ne dersun