Sibirya Soğukları Ülkeyi Terk Ediyor: Türkiye'de Hava Sıcaklıkları Önümüzdeki Günlerde Artacak

Sibirya Soğukları Ülkeyi Terk Ediyor: Türkiye’de Hava Sıcaklıkları Önümüzdeki Günlerde Artacak

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
02.01.2026 - 07:17

Türkiye’yi etkisi altına alan dondurucu Sibirya soğukları yavaş yavaş geri çekiliyor. Yarından itibaren başlayacak sıcaklık artışı, özellikle batı bölgelerinde hissedilecek ve hafta başından itibaren ülke genelinde etkisini gösterecek. Mevsim normallerinin üzerine çıkması beklenen sıcaklıklarla birlikte güneşli ve ılık günler kapıda.

Türkiye’yi etkisi altına alan Sibirya soğukları yavaş yavaş geride kalıyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre, soğuk hava dalgası yerini ılık ve güneşli günlere bırakacak. Yarından itibaren batı bölgelerinden başlayacak sıcaklık artışı, hafta başından itibaren ülke genelinde hissedilecek ve bazı bölgelerde mevsim normallerinin üzerine çıkacak.

Özellikle Marmara, Ege ve Akdeniz’de termometreler mevsim normallerinin üzerine çıkarak bahar havasını müjdeleyecek.

İç Anadolu ve Doğu Anadolu’da ise dondurucu soğuklar kırılacak, ancak kar örtüsünün yoğun olduğu bölgelerde gece ayazı etkisini sürdürecek.

Üç büyük şehirde durum şöyle: İstanbul’da sıcaklıklar hafta başından itibaren 14-15 dereceye ulaşacak ve parçalı bulutlu bir hava hâkim olacak, yağış beklenmiyor. Ankara’da gündüz sıcaklıkları 9-10 dereceye çıkarken, gece sıcaklıkları sıfırın altında seyredecek ve kent güneşli günlere kavuşacak. İzmir’de ise bahar havası hâkim olacak; sıcaklıklar 17-18 derece civarında olacak.

Meteoroloji, sıcaklık artışıyla birlikte Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz’in yüksek kesimlerinde çığ riskine karşı uyarıda bulundu. Ayrıca gece ve sabah saatlerinde pus ve sis oluşabileceği, bunun ulaşımı olumsuz etkileyebileceği belirtildi.

Önümüzdeki 10 gün boyunca Türkiye genelinde belirgin bir yağış sistemi görünmüyor. Yüksek basınç etkisiyle güneşli ve parçalı bulutlu günler yaşanacak; bu durum tarım ve günlük yaşam üzerinde olumlu etkiler yaratacak. Meteoroloji vatandaşları, sıcaklık artışının “yalancı bahar” etkisi yaratabileceği konusunda uyarıyor ve kış mevsiminin henüz bitmediğini hatırlatıyor.

2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
