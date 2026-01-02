Sibirya Soğukları Ülkeyi Terk Ediyor: Türkiye’de Hava Sıcaklıkları Önümüzdeki Günlerde Artacak

İç Anadolu ve Doğu Anadolu’da ise dondurucu soğuklar kırılacak, ancak kar örtüsünün yoğun olduğu bölgelerde gece ayazı etkisini sürdürecek.

Üç büyük şehirde durum şöyle: İstanbul’da sıcaklıklar hafta başından itibaren 14-15 dereceye ulaşacak ve parçalı bulutlu bir hava hâkim olacak, yağış beklenmiyor. Ankara’da gündüz sıcaklıkları 9-10 dereceye çıkarken, gece sıcaklıkları sıfırın altında seyredecek ve kent güneşli günlere kavuşacak. İzmir’de ise bahar havası hâkim olacak; sıcaklıklar 17-18 derece civarında olacak.

Meteoroloji, sıcaklık artışıyla birlikte Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz’in yüksek kesimlerinde çığ riskine karşı uyarıda bulundu. Ayrıca gece ve sabah saatlerinde pus ve sis oluşabileceği, bunun ulaşımı olumsuz etkileyebileceği belirtildi.

Önümüzdeki 10 gün boyunca Türkiye genelinde belirgin bir yağış sistemi görünmüyor. Yüksek basınç etkisiyle güneşli ve parçalı bulutlu günler yaşanacak; bu durum tarım ve günlük yaşam üzerinde olumlu etkiler yaratacak. Meteoroloji vatandaşları, sıcaklık artışının “yalancı bahar” etkisi yaratabileceği konusunda uyarıyor ve kış mevsiminin henüz bitmediğini hatırlatıyor.