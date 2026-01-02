Sibirya Soğukları Ülkeyi Terk Ediyor: Türkiye’de Hava Sıcaklıkları Önümüzdeki Günlerde Artacak
Türkiye’yi etkisi altına alan dondurucu Sibirya soğukları yavaş yavaş geri çekiliyor. Yarından itibaren başlayacak sıcaklık artışı, özellikle batı bölgelerinde hissedilecek ve hafta başından itibaren ülke genelinde etkisini gösterecek. Mevsim normallerinin üzerine çıkması beklenen sıcaklıklarla birlikte güneşli ve ılık günler kapıda.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Türkiye’yi etkisi altına alan Sibirya soğukları yavaş yavaş geride kalıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Özellikle Marmara, Ege ve Akdeniz’de termometreler mevsim normallerinin üzerine çıkarak bahar havasını müjdeleyecek.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın