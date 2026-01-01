Yarın Türkiye Donacak! Meteoroloji Uzmanı 2 Ocak’ı ‘Sıra Dışı Durum’ Sözleriyle Açıkladı

Meteoroloji Uzmanı Hüseyin Öztel, Türkiye genelinde etkili olan aşırı soğuklara rağmen eğitime ara verilmemesini eleştirdi. Anadolu’nun birçok kentinde gündüz saatlerinde bile sıcaklıkların -10 dereceye kadar düştüğünü belirten Öztel, Ankara’dan Iğdır’a kadar geniş bir coğrafyada “sıra dışı” bir durum yaşandığını söyledi.