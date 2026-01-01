Yarın Türkiye Donacak! Meteoroloji Uzmanı 2 Ocak’ı ‘Sıra Dışı Durum’ Sözleriyle Açıkladı
Meteoroloji Uzmanı Hüseyin Öztel, Türkiye genelinde etkili olan aşırı soğukların “ekstrem” seviyelere ulaştığını söyledi. Anadolu’da gündüz bile -10 derecelerin görüldüğünü belirten Öztel, İstanbul’da ise sabah saatlerinde buzlanma riskinin yüksek olduğuna dikkat çekti. Eğitime ara verilmemesini eleştiren Öztel, özellikle kar yağışı alan bölgeler için uyarıda bulundu.
"Tüm ülkede "sıra dışı" bir durum yaşanıyor"
Öztel, İstanbul için de ayrı parantez açtı.
