Yarın Türkiye Donacak! Meteoroloji Uzmanı 2 Ocak’ı ‘Sıra Dışı Durum’ Sözleriyle Açıkladı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
01.01.2026 - 22:47

Meteoroloji Uzmanı Hüseyin Öztel, Türkiye genelinde etkili olan aşırı soğukların “ekstrem” seviyelere ulaştığını söyledi. Anadolu’da gündüz bile -10 derecelerin görüldüğünü belirten Öztel, İstanbul’da ise sabah saatlerinde buzlanma riskinin yüksek olduğuna dikkat çekti. Eğitime ara verilmemesini eleştiren Öztel, özellikle kar yağışı alan bölgeler için uyarıda bulundu.

"Tüm ülkede "sıra dışı" bir durum yaşanıyor"

Meteoroloji Uzmanı Hüseyin Öztel, Türkiye genelinde etkili olan aşırı soğuklara rağmen eğitime ara verilmemesini eleştirdi. Anadolu’nun birçok kentinde gündüz saatlerinde bile sıcaklıkların -10 dereceye kadar düştüğünü belirten Öztel, Ankara’dan Iğdır’a kadar geniş bir coğrafyada “sıra dışı” bir durum yaşandığını söyledi.

Öztel, İstanbul için de ayrı parantez açtı.

İstanbul için de uyarıda bulunan Öztel, sabah 06.00-10.00 saatleri arasında sıcaklığın -2 ile 2 derece arasında seyrettiğini, iç kesimlerde ise daha düşük değerlerin görülebileceğini vurguladı. Gün içinde güneşle sıcaklığın 7-8 dereceye çıkabileceğini ifade eden Öztel, özellikle kar yağışı alan ilçelerde sabah saatlerindeki buzlanma riskine dikkat çekti.

