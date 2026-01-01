onedio
Eğitime Ara Verilen İl ve İlçelere İstanbul'dan 5 İlçe Daha Eklendi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
01.01.2026 - 21:59

Şile Kaymakamlığı, buzlanma tehlikesi nedeniyle ilçede yarın eğitime bir gün ara verildiğini açıkladı. Kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle genel kar tatili uygulamasının tedbir amaçlı alındığı belirtildi.

İstanbul'da beklenen kar yağışı öğle saatlerinde etkili oldu. Şile ile birlikte Kağıthane, Beşiktaş, Sarıyer ve Beykoz'da da 2 Ocak cuma günü eğitim öğretime ara verildi. İşte ilçe ilçe yaşananlar...

3 ilçede eğitime bir gün ara verildi.

Şile Kaymakamlığı, olası buzlanma tehlikesine karşı ilçede yarın eğitime bir gün ara verildiğini açıkladı. Yapılan duyuruda, mahalle yollarında oluşabilecek riskler nedeniyle 2 Ocak 2026 Cuma günü tüm okullarda eğitim-öğretimin durdurulduğu belirtildi. Yetkililer, vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları çağrısında bulundu.

Kağıthane, Sarıyer, Beşiktaş ve Beykoz'da da ilerleyen saatlerde alınan kararla eğitime ara verildi.

Birçok ilde de okullar tatil edildi.

1 Ocak'ta yaşanan yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bazı illerden tatil haberleri gelmeye başladı. Bazı illerde okullar 2 Ocak Cuma günü tatil edildi.

İşte 2 Ocak 2026 tarihinde tatil olan iller:

Kahramanmaraş

Elazığ

Şırnak

Hakkari

Malatya

Gaziantep

Çorum

Zonguldak

Siirt

Batman

Kars

Muş

Düzce

Bolu

Yozgat

Amasya

Ağrı

Sivas

Tokat

Bartın

Diyarbakır

Sinop

Ardahan

Karabük

Tunceli

Bingöl

Erzurum

Niğde

Ordu

Osmaniye

Adıyaman

Mardin

Kayseri

Aksaray

Artvin

Karaman

Şanlıurfa

Afyonkarahisar

Van

Bitlis

Kilis

Adana

Bayburt

Giresun

Samsun

Sakarya

Trabzon

Kocaeli

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
