Eğitime Ara Verilen İl ve İlçelere İstanbul'dan 5 İlçe Daha Eklendi
Şile Kaymakamlığı, buzlanma tehlikesi nedeniyle ilçede yarın eğitime bir gün ara verildiğini açıkladı. Kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle genel kar tatili uygulamasının tedbir amaçlı alındığı belirtildi.
İstanbul'da beklenen kar yağışı öğle saatlerinde etkili oldu. Şile ile birlikte Kağıthane, Beşiktaş, Sarıyer ve Beykoz'da da 2 Ocak cuma günü eğitim öğretime ara verildi. İşte ilçe ilçe yaşananlar...
3 ilçede eğitime bir gün ara verildi.
Birçok ilde de okullar tatil edildi.
