Eğitime Ara Verilen İl ve İlçelere İstanbul'dan 5 İlçe Daha Eklendi

Şile Kaymakamlığı, olası buzlanma tehlikesine karşı ilçede yarın eğitime bir gün ara verildiğini açıkladı. Yapılan duyuruda, mahalle yollarında oluşabilecek riskler nedeniyle 2 Ocak 2026 Cuma günü tüm okullarda eğitim-öğretimin durdurulduğu belirtildi. Yetkililer, vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları çağrısında bulundu.

Kağıthane, Sarıyer, Beşiktaş ve Beykoz'da da ilerleyen saatlerde alınan kararla eğitime ara verildi.