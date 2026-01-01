Bir Televizyon Kanalı Daha Sessiz Sedasız İzleyicilerine Veda Etti

History Channel, Türkiye’de 2006 yılında yayın hayatına adım atarak özellikle tarih, belgesel ve araştırma içeriklerine ilgi duyan geniş bir izleyici kitlesine ulaştı. Antik çağlardan dünya savaşlarına, Osmanlı’dan modern döneme uzanan yapımlarıyla belgesel yayıncılığında kendine özel bir yer edindi.

ABD merkezli kanal, ilk kez 1995’te yayına başladı ve A+E Networks bünyesinde kısa sürede küresel ölçekte tanınan bir marka haline geldi. Türkiye yayını da bu uluslararası büyümenin önemli duraklarından biri oldu.