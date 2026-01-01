Bir Televizyon Kanalı Daha Sessiz Sedasız İzleyicilerine Veda Etti
History Channel, 31 Aralık 2025 itibarıyla Türkiye’deki yayınlarını resmen sona erdirdi. Ekranlara yansıyan veda mesajında izleyicilere teşekkür edilirken, kanalın Türkiye’de geçirdiği yıllar boyunca destek gördüğü vurgulandı.
History Channel veda etti.
