Afrika Kupası'ndaki Kötü Sonuçlardan Sonra Hükümet Gabon Milli Takımını Askıya Aldı
Afrika Uluslar Kupası’nda grup etabında çıktığı üç karşılaşmayı da kaybederek turnuvaya erken veda eden Gabon Milli Takımı’yla ilgili dikkat çekici bir gelişme yaşandı. Gabon hükümeti, alınan kötü sonuçların ardından takıma ilişkin yeni bir karar açıkladı.
Hükümet milli takımı askıya aldığını duyurdu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Mario Lemina da Gabon forması giyiyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hükümet milli takımı askıya aldı.
Aubameyang’a milli takımı yasakladılar.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın