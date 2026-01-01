onedio
article/comments
Afrika Kupası'ndaki Kötü Sonuçlardan Sonra Hükümet Gabon Milli Takımını Askıya Aldı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
01.01.2026 - 20:24

Afrika Uluslar Kupası’nda grup etabında çıktığı üç karşılaşmayı da kaybederek turnuvaya erken veda eden Gabon Milli Takımı’yla ilgili dikkat çekici bir gelişme yaşandı. Gabon hükümeti, alınan kötü sonuçların ardından takıma ilişkin yeni bir karar açıkladı.

Hükümet milli takımı askıya aldığını duyurdu.

Mario Lemina da Gabon forması giyiyor.

Bu yıl Fas’ın ev sahipliğinde düzenlenen Afrika Uluslar Kupası’nda heyecan sürüyor. Grup aşamasında son maçlar oynanırken, üst tura çıkan takımlar netleşmeye başladı. Turnuvada Süper Lig’den birçok yıldız forma giyerken, Galatasaraylı Mario Lemina da dikkat çeken isimler arasında yer alıyor.

Hükümet milli takımı askıya aldı.

Galatasaraylı Mario Lemina’nın da formasını giydiği Gabon, Afrika Uluslar Kupası’nda Kamerun, Mozambik ve Fildişi Sahili karşısında oynadığı üç maçı da kaybederek turnuvadan elendi. Son maçta Fildişi Sahili karşısında 2-0 öne geçmesine rağmen sahadan 3-2 mağlup ayrılan Gabon’da fatura ağır oldu. Gabon hükümeti, alınan kötü sonuçların ardından milli takım teknik ekibinin tamamının sözleşmesini feshettiğini duyururken, milli takım faaliyetlerinin süresiz olarak askıya alındığını açıkladı.

Aubameyang’a milli takımı yasakladılar.

Açıklamada ayrıca Bruno Ecuele Manga ile Pierre-Emerick Aubameyang’ın milli takımda bir daha forma giymesinin hükümet kararıyla yasaklandığı bildirildi. Hükümet, Gabon Futbol Federasyonu’nu da tüm sorumluluklarını yerine getirmeye çağırdı.

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
