Afrika Kupası'ndaki Kötü Sonuçlardan Sonra Hükümet Gabon Milli Takımını Askıya Aldı

Galatasaraylı Mario Lemina’nın da formasını giydiği Gabon, Afrika Uluslar Kupası’nda Kamerun, Mozambik ve Fildişi Sahili karşısında oynadığı üç maçı da kaybederek turnuvadan elendi. Son maçta Fildişi Sahili karşısında 2-0 öne geçmesine rağmen sahadan 3-2 mağlup ayrılan Gabon’da fatura ağır oldu. Gabon hükümeti, alınan kötü sonuçların ardından milli takım teknik ekibinin tamamının sözleşmesini feshettiğini duyururken, milli takım faaliyetlerinin süresiz olarak askıya alındığını açıkladı.