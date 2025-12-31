onedio
Kenan Doğulu, Kenan Yıldız'la Arasındaki Duygusal ve Özel Bağı Açıkladı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
31.12.2025 - 20:44

Kenan Yıldız, performansıyla İtalyanları ve tüm Avrupa'yı büyülemeye başlarken milli takımımız için de önemli bir isim olarak ön plana çıkıyor. Futboldaki göz bebeğimiz haline gelen yıldız oyuncu için bilinmeyen bir gerçek de bugün gün yüzüne çıktı. 

Kenan Doğulu, yılbaşına özel olarak Arem & Arman YouTube kanalına konuk oldu. Burada 'En sevdiğin milli takım futbolcusu kim?' sorusunu yanıtlayan Kenan Doğulu, Kenan Yıldız'la aralarındaki özel bağı da ortaya çıkardı.

Kenan Yıldız, adını Kenan Doğulu'dan almış.

Kenan Doğulu hikayenin 1995 Dinar depremine uzandığını açıkladı.

Kenan Doğulu, yaptığı açıklamada '1995 Dinar depreminde Kenan Yıldız'ın anne ve babasına moral olsun diye gitarla şarkı söylemiştim.

Onlar da o gün bir çocuğumuz olursa adını Kenan koyalım demiş. Kenan Yıldız'ın ismi benden geliyormuş.' dedi.

