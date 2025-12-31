onedio
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Fenerbahçe
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran Hakkındaki İddialara Yanıt Verdi ve Kongre Kararını Açıkladı

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran Hakkındaki İddialara Yanıt Verdi ve Kongre Kararını Açıkladı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
31.12.2025 - 17:50

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Fenerbahçe Televizyonu’nda yaptığı konuşmada camiaya ve kamuoyuna önemli mesajlar verdi. “Büyük Fenerbahçe ailemi sevgi ve saygıyla selamlıyorum” sözleriyle konuşmasına başlayan Saran, yeni yılı kutladı ve bugüne kadar bilinçli olarak sessiz kalmayı tercih ettiğini söyledi. Fenerbahçe’yi kişisel tartışmaların dışında tutmak istediğini vurgulayan Saran, artık durduğu noktayı sakin bir şekilde anlatma gereği duyduğunu ifade etti.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

"Polemiklerin değil kupaların konuşulduğu bir kulüp"

"Polemiklerin değil kupaların konuşulduğu bir kulüp"

Göreve tek bir hayalle geldiğini dile getiren Saran, “Fenerbahçe’yi en büyük olduğu yere, yani sahaya döndürmek istedim. Tartışmaların değil sporun, polemiklerin değil kupaların konuşulduğu bir kulüp hayaliyle yola çıktım” dedi. Son dönemde şahsı üzerinden yürütülen iddia ve yorumlara değinen Saran, hukukun üstünlüğüne inandığını ve sürecin adli makamlarca sağlıklı biçimde yürütüleceğine güvendiğini söyledi.

Başkan Saran, hakkındaki iddialara ilişkin bölümde ise şu ifadeleri kullandı:

Başkan Saran, hakkındaki iddialara ilişkin bölümde ise şu ifadeleri kullandı:

“Son haftalarda hakkımda ortaya atılan iddialarla ilgili şunu açıkça ifade etmek isterim: Hayatım boyunca sağlıklı yaşamı savunmuş, sporla iç içe bir hayat sürmüş biriyim. Ben raporda belirtilen maddeyi hayatımda ne kullandım ne de gördüm. Hakkımda yürüyen sürecin de hukuk içinde, ilgili tüm kurumlar nezdinde ve olması gerektiği gibi sonuçlanacağına dair inancım tamdır.”

Saran ayrıca, asılsız iddialar ve itibarsızlaştırma girişimleriyle ilgili hukuki yollara başvurduklarını ve sürecin sonuna kadar takipçisi olacaklarını belirtti.

Saran, sezon sonu olağanüstü kongreye gideceklerini duyurdu.

Saran, sezon sonu olağanüstü kongreye gideceklerini duyurdu.

Kulübün mevcut durumu ve gelecek planlarına da değinen Saran, sezon sonuna kadar başkanlık görevini sürdüreceğini açıkladı. Finansal özgürlüğe yaklaşıldığını, lig ve Avrupa hedeflerinin sürdüğünü hatırlatan Saran, “Başkanlık görevimi sezonun sonuna kadar sürdürecek, ardından kulübümüzü Olağanüstü Genel Kurul’a götüreceğiz” dedi. Bu kararın bir geri çekilme değil, kulübün önünü açma iradesi olduğunu vurguladı.

"Şampiyonluk hayalini yarım bırakmak istemiyorum"

"Şampiyonluk hayalini yarım bırakmak istemiyorum"

Konuşmasını birlik ve kararlılık mesajıyla tamamlayan Sadettin Saran, “Ben bu göreve şampiyonluk hayaliyle geldim ve bu hayali yarım bırakmak istemiyorum” ifadelerini kullandı. Taraftarlara destekleri için teşekkür eden Saran, Fenerbahçe’yi yeniden sahada konuşulan ve kupalarla anılan bir kulüp haline getirmek için sezon sonuna kadar tüm gücüyle çalışmaya devam edeceğini söyledi.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
5
2
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın