Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran Hakkındaki İddialara Yanıt Verdi ve Kongre Kararını Açıkladı

“Son haftalarda hakkımda ortaya atılan iddialarla ilgili şunu açıkça ifade etmek isterim: Hayatım boyunca sağlıklı yaşamı savunmuş, sporla iç içe bir hayat sürmüş biriyim. Ben raporda belirtilen maddeyi hayatımda ne kullandım ne de gördüm. Hakkımda yürüyen sürecin de hukuk içinde, ilgili tüm kurumlar nezdinde ve olması gerektiği gibi sonuçlanacağına dair inancım tamdır.”

Saran ayrıca, asılsız iddialar ve itibarsızlaştırma girişimleriyle ilgili hukuki yollara başvurduklarını ve sürecin sonuna kadar takipçisi olacaklarını belirtti.