Milenyum Kuşağından Yeni Çalışma Hilesi: İzin Almadan “Sessiz Tatil” Yapıyorlar!

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
03.03.2026 - 12:21

Pandemi sonrası yaygınlaşan uzaktan ve hibrit çalışma modeli, iş yapış biçimlerini kökten değiştirdi. Şimdi ise özellikle milenyum kuşağı arasında dikkat çeken yeni bir eğilim konuşuluyor. Çalışanlar, yıllık izin kullanmadan farklı bir şehirden ya da evlerinden çalışıyormuş gibi görünerek zamanlarını kişisel işlerine ayırıyor.

Pandemiyle birlikte birçok şirket esnek çalışma düzenine geçti.

Forbes verilerine göre ABD’de işverenlerin yaklaşık yüzde 68’i çalışanlarına bir tür lokasyon esnekliği sunuyor. Ancak bu yeni düzen, beraberinde farklı uygulamaları da getirdi.

Önce “sessiz istifa” (quiet quitting) kavramı gündeme gelmişti. Şimdi ise buna benzer bir şekilde “quiet vacationing” yani “sessiz tatil” konuşuluyor. Bu kavram, çalışanların resmi izin almadan tatil yapması anlamına geliyor.

“Sessiz Tatil” Nedir?

Bu durum, ilk bakışta “workation” (çalışarak tatil yapma) kavramına benziyor. Çalışanlar farklı bir lokasyona gidiyor ancak teknik olarak çalışmaya devam ediyor. Böylece yıllık izin haklarını kullanmadan ortam değişikliği yapabiliyorlar.

Ancak son dönemde ortaya çıkan uygulama biraz daha tartışmalı. Bazı çalışanlar gerçekten çalışmak yerine, çalışıyormuş gibi görünmeyi tercih ediyor. Kuaföre gitmek, arkadaşlarıyla vakit geçirmek ya da evde dinlenmek gibi aktiviteler yaparken, iş başındaymış izlenimi yaratıyorlar.

Nasıl Yapılıyor?

En sık başvurulan yöntemlerden biri e-posta zamanlama özelliği. Çalışanlar mesajlarını önceden hazırlayıp gün içinde belirli saatlere planlıyor. Böylece bilgisayar başında aktifmiş gibi görünüyorlar.

Sosyal medyada bu yöntemi öven paylaşımlar da dikkat çekiyor. Kimi kullanıcılar görevlerini erken tamamlayıp e-postaları son tarihe yakın bir zamana planladıklarını, böylece “yoğun” izlenimi yarattıklarını söylüyor. Bazıları ise mesai başladıktan bir saat sonra gönderilecek şekilde mesaj planlayarak sabahları daha uzun süre dinlenebildiklerini ifade ediyor.

Riskleri de yok değil!

Uzmanlara göre bu yöntem kısa vadede cazip görünse de uzun vadede sorun yaratabilir. İşverenin durumu fark etmesi halinde iş kaybı riski söz konusu olabilir. Ayrıca resmi izin kullanmadan yapılan bu tür tatiller, gerçek bir dinlenme ve zihinsel kopuş sağlamayabilir.

İnsan kaynakları uzmanları, çalışanların gerçekten dinlenebilmesi için işten tamamen uzaklaşması gerektiğini vurguluyor. Sürekli “aktif görünme” baskısı ise tükenmişlik riskini artırabiliyor.

Sonuç olarak, kısa vadeli bir çözüm gibi görünen “sessiz tatil” uygulaması, hem kariyer hem de psikolojik sağlık açısından tartışmalı bir yöntem olarak değerlendiriliyor. Uzmanlar, en sağlıklı seçeneğin açık iletişim kurarak izin kullanmak ve gerçekten dinlenmek olduğunu belirtiyor.

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio'da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, "Yaşam" kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
