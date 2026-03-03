Milenyum Kuşağından Yeni Çalışma Hilesi: İzin Almadan “Sessiz Tatil” Yapıyorlar!

Bu durum, ilk bakışta “workation” (çalışarak tatil yapma) kavramına benziyor. Çalışanlar farklı bir lokasyona gidiyor ancak teknik olarak çalışmaya devam ediyor. Böylece yıllık izin haklarını kullanmadan ortam değişikliği yapabiliyorlar.

Ancak son dönemde ortaya çıkan uygulama biraz daha tartışmalı. Bazı çalışanlar gerçekten çalışmak yerine, çalışıyormuş gibi görünmeyi tercih ediyor. Kuaföre gitmek, arkadaşlarıyla vakit geçirmek ya da evde dinlenmek gibi aktiviteler yaparken, iş başındaymış izlenimi yaratıyorlar.

Nasıl Yapılıyor?

En sık başvurulan yöntemlerden biri e-posta zamanlama özelliği. Çalışanlar mesajlarını önceden hazırlayıp gün içinde belirli saatlere planlıyor. Böylece bilgisayar başında aktifmiş gibi görünüyorlar.

Sosyal medyada bu yöntemi öven paylaşımlar da dikkat çekiyor. Kimi kullanıcılar görevlerini erken tamamlayıp e-postaları son tarihe yakın bir zamana planladıklarını, böylece “yoğun” izlenimi yarattıklarını söylüyor. Bazıları ise mesai başladıktan bir saat sonra gönderilecek şekilde mesaj planlayarak sabahları daha uzun süre dinlenebildiklerini ifade ediyor.