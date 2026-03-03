onedio
article/comments
article/share
Zifiri Karanlıkta Yaşıyor: Yerin 2 Kilometre Altında Yaşayan Canlı Bulundu

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
03.03.2026 - 10:52

Bilim insanları, yerin yaklaşık iki kilometre altında yaşamını sürdüren bir kara canlısını tespit etti. Işığın tamamen yok denecek kadar az, oksijenin ise sınırlı olduğu bu derinlikte varlığını koruyan tür, yaşamın bilinen sınırlarını yeniden gündeme taşıdı.

İşte detaylar...

Bilim insanları, yaşamın sınırlarını yeniden tanımlayabilecek dikkat çekici bir keşfe imza attı.

Yeryüzünden yaklaşık iki kilometre derinlikte, ışığın ve oksijenin son derece sınırlı olduğu bir ortamda hayatta kalmayı başaran yeni bir kara canlısı tespit edildi. Bu keşif yaşamın yalnızca yüzey koşullarıyla sınırlı olmadığını bir kez daha ortaya koydu.

Dünyanın en derin mağara sistemlerinden biri olarak kabul edilen Krubera-Voronja Mağarası, bu olağanüstü canlıya ev sahipliği yapıyor. Batı Kafkasya’da yer alan mağara sisteminde yürütülen keşif çalışmaları sırasında, yüzeyden yaklaşık 1980 metre aşağıda yaşayan bir organizmaya ulaşıldı. “Plutomurus ortobalaganensis” adı verilen bu tür, bilinen en derinde yaşayan kara hayvanı olarak kayıtlara geçti.

Bu küçük eklem bacaklı, milyonlarca yıl boyunca karanlık ortama adapte olmuş durumda.

Gözleri tamamen körelmiş; bunun yerine baş kısmında yer alan uzun ve hassas antenleriyle çevresini algılıyor. Bilim insanları bu antenleri, kimyasal ve dokunsal uyarıları algılayan gelişmiş sensörler olarak tanımlıyor. Zifiri karanlıkta yön bulma ve besine ulaşma işlevi bu yapılar sayesinde mümkün oluyor.

Beslenme alışkanlıkları da yaşadığı ortama özgü. Mağara duvarlarında gelişen mantarlar ve organik kalıntılar, türün temel besin kaynağını oluşturuyor. Böylece derin mağara ekosisteminde organik döngünün sürdürülmesine katkı sağlıyor.

Derin mağara canlılarının çoğu, ışığın tamamen yokluğunda pigmentlerini kaybederek saydam ya da soluk bir görünüm kazanır.

Ancak bu tür, beklenenin aksine tamamen renksiz değil. Vücudunda hafif de olsa pigment kalıntıları bulunuyor. Bu durum türün evrimsel süreçte bu aşırı derin ortama görece daha yakın bir dönemde adapte olmuş olabileceğine işaret ediyor.

Daha önce en derinde yaşayan kara hayvanı rekoru, yaklaşık 1300 metre derinlikte tespit edilen bir solucan türüne aitti. Yeni keşif, yaşamın sınırlarını neredeyse iki kilometreye taşıyarak bu çıtayı önemli ölçüde yükseltti.

Yer altındaki bu karanlık dünyada ortaya çıkan her yeni tür Dünya’nın hala büyük ölçüde keşfedilmemiş bir biyolojik çeşitliliğe sahip olduğunu gösteriyor. Görünürde sessiz ve ıssız olan bu derinlikler, aslında yaşamın en dirençli formlarına ev sahipliği yapıyor.

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio'da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, "Yaşam" kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
