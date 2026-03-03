Zifiri Karanlıkta Yaşıyor: Yerin 2 Kilometre Altında Yaşayan Canlı Bulundu
Bilim insanları, yerin yaklaşık iki kilometre altında yaşamını sürdüren bir kara canlısını tespit etti. Işığın tamamen yok denecek kadar az, oksijenin ise sınırlı olduğu bu derinlikte varlığını koruyan tür, yaşamın bilinen sınırlarını yeniden gündeme taşıdı.
İşte detaylar...
Bilim insanları, yaşamın sınırlarını yeniden tanımlayabilecek dikkat çekici bir keşfe imza attı.
Bu küçük eklem bacaklı, milyonlarca yıl boyunca karanlık ortama adapte olmuş durumda.
Derin mağara canlılarının çoğu, ışığın tamamen yokluğunda pigmentlerini kaybederek saydam ya da soluk bir görünüm kazanır.
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
