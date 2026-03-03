Zifiri Karanlıkta Yaşıyor: Yerin 2 Kilometre Altında Yaşayan Canlı Bulundu

Yeryüzünden yaklaşık iki kilometre derinlikte, ışığın ve oksijenin son derece sınırlı olduğu bir ortamda hayatta kalmayı başaran yeni bir kara canlısı tespit edildi. Bu keşif yaşamın yalnızca yüzey koşullarıyla sınırlı olmadığını bir kez daha ortaya koydu.

Dünyanın en derin mağara sistemlerinden biri olarak kabul edilen Krubera-Voronja Mağarası, bu olağanüstü canlıya ev sahipliği yapıyor. Batı Kafkasya’da yer alan mağara sisteminde yürütülen keşif çalışmaları sırasında, yüzeyden yaklaşık 1980 metre aşağıda yaşayan bir organizmaya ulaşıldı. “Plutomurus ortobalaganensis” adı verilen bu tür, bilinen en derinde yaşayan kara hayvanı olarak kayıtlara geçti.