article/comments
article/share
Küçük Bir Zorbalık Hayatını Değiştirdi: Kısa Sürede 44 Kilo Verdi, İstediği Görüntüye Kavuştu

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
02.03.2026 - 15:31

Çocukluk yıllarında maruz kaldığı zorbalık, onun için uzun süre derin bir yara olarak kaldı. Ancak yıllar sonra bu deneyimi bir dönüm noktasına dönüştürmeyi başardı. Disiplinli bir yaşam tarzı benimseyerek kısa sürede 44 kilo veren genç kadın, hem fiziksel hem de ruhsal anlamda istediği görünüme ve dengeye kavuştu.

Henüz 13 yaşındayken yaklaşık 82 kilo olan Destiny Deakin, okul yıllarında kilosu nedeniyle ağır zorbalıkla karşı karşıya kaldı.

Yıllar süren inişli çıkışlı sürecin ardından tam 44 kilo veren genç kadın, dönüşümünü zayıflama iğneleri kullanmadan gerçekleştirdi.

Çocukluk döneminde sağlıksız atıştırmalıkların günlük rutininin parçası olduğunu anlatan Destiny, okul çıkışlarında şekerleme ve yüksek kalorili içecekler tükettiğini, bunu ailesinden gizlediğini söylüyor. Günlük kalori ihtiyacını çoğu zaman akşam yemeğinden önce dolduruyordu.

Kilo Kampı Süreci ve Geri Dönüş

Annesinin desteğiyle iki yaz boyunca altı haftalık kilo verme programına katıldı. Bu süreçte porsiyon kontrolü, düzenli egzersiz ve beslenme eğitimi aldı. Yüzme, takım sporları ve koşu antrenmanları programın temelini oluşturuyordu.

İlk etapta kilo verse de ilerleyen yıllarda verdiği kiloları geri aldı ve tartıda üç haneli rakamları gördü.

Asıl Değişim 20’li Yaşlarda Başladı

Gerçek dönüşüm ise 20’li yaşlarının başında geldi. Bu kez geçici bir program yerine yaşam tarzını kökten değiştirmeye karar verdi. İki yıl boyunca haftada beş ila altı gün spor salonuna gitti. Günde iki litre su içti. Her gün ortalama 10 bin adım attı. İşlenmiş gıdaları azaltıp daha sade ve dengeli beslenmeye yöneldi.

Sonuç olarak 44 kilo verdi ve bugün yaklaşık 57 kilo ağırlığında.

