Küçük Bir Zorbalık Hayatını Değiştirdi: Kısa Sürede 44 Kilo Verdi, İstediği Görüntüye Kavuştu

Çocukluk yıllarında maruz kaldığı zorbalık, onun için uzun süre derin bir yara olarak kaldı. Ancak yıllar sonra bu deneyimi bir dönüm noktasına dönüştürmeyi başardı. Disiplinli bir yaşam tarzı benimseyerek kısa sürede 44 kilo veren genç kadın, hem fiziksel hem de ruhsal anlamda istediği görünüme ve dengeye kavuştu.