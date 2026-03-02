Küçük Bir Zorbalık Hayatını Değiştirdi: Kısa Sürede 44 Kilo Verdi, İstediği Görüntüye Kavuştu
Çocukluk yıllarında maruz kaldığı zorbalık, onun için uzun süre derin bir yara olarak kaldı. Ancak yıllar sonra bu deneyimi bir dönüm noktasına dönüştürmeyi başardı. Disiplinli bir yaşam tarzı benimseyerek kısa sürede 44 kilo veren genç kadın, hem fiziksel hem de ruhsal anlamda istediği görünüme ve dengeye kavuştu.
Henüz 13 yaşındayken yaklaşık 82 kilo olan Destiny Deakin, okul yıllarında kilosu nedeniyle ağır zorbalıkla karşı karşıya kaldı.
Kilo Kampı Süreci ve Geri Dönüş
Asıl Değişim 20’li Yaşlarda Başladı
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
