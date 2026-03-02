onedio
Diyet Hakkında Ezber Bozan Araştırma: Kilo Alıp Vermek Sandığınız Kadar Zararlı Olmayabilir

Metehan Bozkurt
02.03.2026 - 14:36

Uzun yıllardır sağlıksız olduğu yönünde eleştirilen yo-yo diyetiyle ilgili dikkat çekici bir araştırma yayımlandı. Yeni bulgular, tekrar eden kilo verme girişimlerinin özellikle karın bölgesindeki zararlı yağlanma üzerinde kalıcı olumlu etkiler bırakabileceğini ortaya koyuyor. Uzmanlar, kilo kontrolünün yalnızca tartıdaki rakamla değerlendirilmemesi gerektiğine dikkat çekiyor.

Uzun yıllardır uzmanlar tarafından eleştirilen “yo-yo diyeti” ya da kilo alıp verme döngüsü, yeni bir araştırmayla yeniden gündeme geldi.

Daha önce kalp krizi, felç, diyabet ve yüksek tansiyon riskini artırabileceği öne sürülen bu yöntemle ilgili dikkat çekici sonuçlar paylaşıldı.

BMC Medicine dergisinde yayımlanan geniş kapsamlı araştırmaya göre, tekrar eden kilo verme girişimleri uzun vadede özellikle karın bölgesindeki zararlı yağlanmayı azaltabiliyor. Viseral yağ olarak bilinen ve iç organların çevresinde biriken bu yağ türü, kardiyometabolik hastalıklarla doğrudan ilişkili kabul ediliyor.

Araştırma, beş ve on yıllık takip süresiyle yürütülen iki ayrı randomize kontrollü beslenme programının verilerine dayanıyor.

Çalışmanın baş araştırmacısı Prof. Iris Shai, kilo kaybının yalnızca tartıdaki rakamdan ibaret olmadığını vurgulayarak, “Sağlıklı beslenmeye yönelik istikrarlı çaba, vücutta bir tür kardiyometabolik hafıza oluşturabiliyor. Kişi verdiği kiloyu geri alsa bile, önceki sürecin metabolik faydaları tamamen kaybolmayabiliyor” değerlendirmesinde bulundu.

Katılımcılar Akdeniz tipi beslenme ve fiziksel aktivite temelli programlara dahil edildi. Manyetik rezonans (MR) görüntülemeleriyle yapılan ölçümlerde, ikinci kez kilo verme programına katılan kişilerin başlangıç kilolarına geri dönmüş olsalar bile karın içi yağ oranlarının ve metabolik göstergelerinin ilk seviyelerine kıyasla yüzde 15 ila 25 oranında daha iyi olduğu belirlendi. İnsülin duyarlılığı ve lipid profili gibi kritik göstergelerde de iyileşme gözlendi.

Araştırmacılar, bu durumun “kardiyometabolik hafıza” olarak tanımlanabilecek olumlu bir etkiye işaret ettiğini belirtiyor. Ayrıca ikinci denemede daha az kilo verilse bile uzun vadede kilo artışının ve karın bölgesi yağlanmasının daha sınırlı kaldığı ifade ediliyor.

