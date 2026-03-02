Diyet Hakkında Ezber Bozan Araştırma: Kilo Alıp Vermek Sandığınız Kadar Zararlı Olmayabilir

Çalışmanın baş araştırmacısı Prof. Iris Shai, kilo kaybının yalnızca tartıdaki rakamdan ibaret olmadığını vurgulayarak, “Sağlıklı beslenmeye yönelik istikrarlı çaba, vücutta bir tür kardiyometabolik hafıza oluşturabiliyor. Kişi verdiği kiloyu geri alsa bile, önceki sürecin metabolik faydaları tamamen kaybolmayabiliyor” değerlendirmesinde bulundu.

Katılımcılar Akdeniz tipi beslenme ve fiziksel aktivite temelli programlara dahil edildi. Manyetik rezonans (MR) görüntülemeleriyle yapılan ölçümlerde, ikinci kez kilo verme programına katılan kişilerin başlangıç kilolarına geri dönmüş olsalar bile karın içi yağ oranlarının ve metabolik göstergelerinin ilk seviyelerine kıyasla yüzde 15 ila 25 oranında daha iyi olduğu belirlendi. İnsülin duyarlılığı ve lipid profili gibi kritik göstergelerde de iyileşme gözlendi.

Araştırmacılar, bu durumun “kardiyometabolik hafıza” olarak tanımlanabilecek olumlu bir etkiye işaret ettiğini belirtiyor. Ayrıca ikinci denemede daha az kilo verilse bile uzun vadede kilo artışının ve karın bölgesi yağlanmasının daha sınırlı kaldığı ifade ediliyor.