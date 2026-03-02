onedio
Bugün İndirimde Neler Var? 02 Mart 2026 Günün Fırsatları

Sena YİĞİT
02.03.2026 - 15:22

Pazartesi sendromunu alışveriş terapisiyle dağıtmaya ne dersiniz? Bugün listemizde yok yok! Dünyaca ünlü cilt bakım markalarından sofraların vazgeçilmezi doğal lezzetlere, gardırobunuzu yenileyecek moda devlerinden teknolojik aksesuarlara kadar en sıcak fırsatları tek tek inceledik. Üstelik '4 Al' kampanyalarıyla stok yapmak isteyenler için tam zamanı. Hazırsanız günün öne çıkanlarına birlikte bakalım!

Bu içerik 02.03.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Doğadan gelen güzellik: NUXE ürünlerinde %65’e varan dev indirim fırsatı!

İkonik kuru yağları ve eşsiz kokulu bakım kremleriyle bilinen NUXE, şimdi Farmareyon’da inanılmaz fiyatlarla karşımızda. Cildine ve saçına hak ettiği lüks bakımı sunmak isteyenler bu %65’e varan indirimi sakın kaçırmasın!

NUXE Doğadan İlham Alan Formüller ve Bakım Ürünleri

Telefonunuzun tarzını değiştirin: Casedoit Graven Echoes serisinde 4 al 2 öde!

Kılıf değiştirmeyi sevenler buraya! Hem şık hem de dayanıklı tasarımlarıyla dikkat çeken Graven Echoes serisinde, sepetinize 4 kılıf ekleyip sadece 2 tanesini ödeyerek harika bir avantaj sağlayabilirsiniz.

549 TL'den başlayan fiyatlar!

Casedoit Graven Echoes Serisi Telefon Kılıfları

Kahvaltı sofralarına çiftlik tazeliği: Gülcan Hanım’ın Çiftliği'nde tereyağları indirimde!

Doğal ve katkısız lezzet arayanlar için harika bir haberimiz var. Çiftlikten sofranıza gelen o meşhur tereyağları şimdi %15 indirimli fiyatıyla sepetlere girmeyi bekliyor.

250 gr sadece 212 TL. 

Gülcan Hanım’ın Çiftliği %15 İndirimli Tereyağları

Gardırobun temel taşları: Iamnotbasic seçili ürünlerde %50’ye varan indirim!

Zamansız tasarımları ve kaliteli dokularıyla bildiğimiz Iamnotbasic, seçili parçalarda yarı yarıya indirim fırsatı sunuyor. Temel tişörtlerden sweatshirtlere kadar ihtiyacınız olan her şeyi bu kampanya ile tamamlayabilirsiniz.

Iamnotbasic Seçili Ürünlerde %50'ye Varan İndirim

Miniklerin gelişimine destek: Yükselen Zeka’da 4 al 3 öde kampanyası başladı!

Çocukların zihinsel gelişimini destekleyen eğitici setler ve kitaplarda çok sevilen o kampanya geri geldi. Sepetinize eklediğiniz 4 üründen biri hediye olacak şekilde kütüphanenizi genişletmenin tam zamanı.

Yükselen Zeka Eğitici Setler ve Kitaplar

Makyaj çantanızı yenileme vakti: Flormar Mega Mart’a özel 250 TL indirim fırsatı!

💄✨ Flormar’da MEGA MART'a Özel fırsatlar! 🛍 900 tl ve üzeri alışverişine anında 250 tl indirim seni bekliyor. 💎 

Flormar Fırsatları burada

Vücut bakımında profesyonel dokunuş: Philips 5000 serisi duşa uygun tıraş makinesi!

Hassas bölgeler dahil tüm vücut kullanımı için tasarlanan bu makine, cilt dostu yapısıyla tahrişi en aza indiriyor.  

İndirimle  2.427 TL. 

Philips Vücut Bakım 5000 Serisi Hassas Bölge ve Vücut Tıraş Makinesi

Koltuk, halı veya araç içi temizliğinde devrim yaratan Bissell kalitesi şimdi indirimde!

Güçlü vakum özelliği ve leke çıkarma performansıyla evdeki kazaları dert olmaktan çıkaran bu kompakt yardımcı, temizlik tutkunlarının favorisi olacak.

En çok satanlarda yer alan bu ürün 7.999 TL. 

Bissell SpotClean C3 Halı-Koltuk Yıkama ve Leke Çıkarma Makinesi

LEGO Icons Minik Bitkiler 10329 Yetişkinler İçin Yaratıcı Model Seti

Hem koleksiyonluk hem de harika bir dekoratif parça! 758 parçadan oluşan bu setle kendi sukulentlerinizi ve minik bitkilerinizi inşa ederken günün stresinden uzaklaşabilirsiniz.  

LEGO Icons Minik Bitkiler 10329 Yetişkinler İçin Yaratıcı Model Seti

Spor ve outdoor tutkunlarına müjde: İndirimlere ek sepette %15 fırsatı!

Doğa yürüyüşlerinden spor salonuna, ihtiyacınız olan tüm ekipmanlar zaten indirimdeyken şimdi sepette ek %15 indirimle çok daha cazip hale geliyor.  

Spor ve Outdoor Ürünlerinde Sepette Ek %15 İndirim

Gardırobunuza renk katın: Dilvin şık ve güncel moda fırsatları burada!

Üstelik alışverişinizi çok daha hesaplı hale getirecek 1000 TL'ye 250 TL kupon fırsatlarını yakalamak için acele edin!

Dilvin Trend Parçalar ve İndirimli Koleksiyon

Stilinize modern bir dokunuş: Mango ürünlerinde Bahar Fırsatları başladı!

Elbiselerden ceketlere, ayakkabılardan çantalara kadar sezonun en trend parçalarını şimdi çok daha avantajlı fiyatlarla keşfedebilirsiniz.

500 TL'lik kupon fırsatlarını kaçırmayın!

Mango Yeni Sezon ve İndirimli Tüm Ürünler

