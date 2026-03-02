Topraksız, Gübresiz Tonlarca Üretim Yapıyorlar: "Türkiye'de Başka Örneği Yok"

Ocak ve mart döneminde yoğunlaşan üretim süreci, özellikle 14 Şubat Sevgililer Günü ve 8 Mart Dünya Kadınlar Günü gibi özel tarihler hedeflenerek planlanıyor. Sekiz farklı renk seçeneği sunulan üretim bandında, en büyük ilgiyi ise sarı laleler görüyor. Bu durumun ardındaki sebep ise oldukça nostaljik: Mazhar Alanson’un meşhur 'Sarı Laleler' şarkısı. Şarkının yarattığı duygusal bağ nedeniyle tüketicilerin öncelikli tercihi sarı renk olurken, üretilen çiçekler İstanbul, İzmir ve Ankara başta olmak üzere tüm Türkiye’ye sevk ediliyor.