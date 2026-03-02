onedio
Topraksız, Gübresiz Tonlarca Üretim Yapıyorlar: "Türkiye'de Başka Örneği Yok"

Ömer Faruk Kino
02.03.2026 - 16:30

Türkiye'nin kesme çiçek üretim ve ihracat merkezi Antalya, tarım teknolojilerinde çığır açan bir uygulamaya ev sahipliği yapıyor. Serik ilçesine bağlı Belek bölgesinde faaliyet gösteren bir fide firması, geleneksel yöntemleri bir kenara bırakarak sadece su kullanarak gerçekleştirdiği topraksız lale üretimiyle dikkatleri üzerine çekiyor. Türkiye’de benzeri bulunmayan bu yöntemle, her yıl yarım milyona yakın lale, hiçbir kimyasal ilaç veya gübreye maruz kalmadan tamamen doğal bir döngüyle yetiştiriliyor.

Topraksız ve ilaçsız çiçek üretiliyor: "Türkiye'de Başka Bir Örneği Yok"

Ziraat Mühendisi Anıl Yolcular, yaklaşık 10 yıl önce temelleri atılan bu modern tarım projesinin geldiği noktayı değerlendirdi. Yolcular, üretimin tamamen saf su kültürü içerisinde gerçekleştiğini belirterek, 'Bu işin Türkiye'de başka bir örneği yok. Bitkilerimiz herhangi bir ilaç veya gübre takviyesi almadan, en sağlıklı haliyle tüketiciye ulaşıyor. Özellikle kış aylarında yoğunlaşan üretimimizde, yıllık 300 ila 500 bin adetlik bir satış hacmine ulaşıyoruz' ifadelerini kullandı.

"Sarı Laleler" şarkısı satışları katladı.

Ocak ve mart döneminde yoğunlaşan üretim süreci, özellikle 14 Şubat Sevgililer Günü ve 8 Mart Dünya Kadınlar Günü gibi özel tarihler hedeflenerek planlanıyor. Sekiz farklı renk seçeneği sunulan üretim bandında, en büyük ilgiyi ise sarı laleler görüyor. Bu durumun ardındaki sebep ise oldukça nostaljik: Mazhar Alanson’un meşhur 'Sarı Laleler' şarkısı. Şarkının yarattığı duygusal bağ nedeniyle tüketicilerin öncelikli tercihi sarı renk olurken, üretilen çiçekler İstanbul, İzmir ve Ankara başta olmak üzere tüm Türkiye’ye sevk ediliyor.

"Kadınlar için kadınlar üretiyor" ilkesiyle çalışıyorlar.

Hassas ve sabır gerektiren üretim sürecinin mutfağında ise kadın çalışanlar yer alıyor. Yaklaşık 60 kadının istihdam edildiği tesiste, lale soğanlarının soğuk hava depolarındaki 7 derecelik soğuklama evresinden seradaki sürgün aşamasına kadar her detay titizlikle takip ediliyor. 'Kadınlar için kadınlar üretiyor' ilkesiyle hareket eden tesiste, her bir çiçek kadın emeğiyle hazırlanarak vitrinlerdeki yerini alıyor.

2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
