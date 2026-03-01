onedio
Fenomen Ece Ronay'a Türk Silahlı Kuvvetleri'ne Yönelik Sözleri Nedeniyle Soruşturma Açıldı

Fenomen Ece Ronay'a Türk Silahlı Kuvvetleri'ne Yönelik Sözleri Nedeniyle Soruşturma Açıldı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
01.03.2026 - 18:12

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne yönelik paylaşımlarda bulunduğu gerekçesiyle Ece Ronay hakkında “Devletin askeri teşkilatını aşağılama” suçundan re’sen soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Başsavcılık soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Başsavcılık soruşturma başlatıldığını duyurdu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, fenomen Ece Ronay hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı. Yapılan açıklamada, 'Ece Ronay isimli şahsın kullanmakta olduğu sosyal medya hesabı aracılığıyla Türk Silahlı kuvvetlerine yönelik yapmış olduğu paylaşımlar nedeniyle Cumhuriyet Başsavcılığımızca Türk Ceza Kanunun 301/2. Maddesi uyarınca 'Devletin askeri teşkilatını aşağılama' suçundan re'sen soruşturma başlatılmıştır.' ifadelerine yer verildi.

Neden soruşturma başlatıldı?

Neden soruşturma başlatıldı?

Mustafa Kadir Mercan tarafından paylaşılan habere göre, video içeriğinde Ronay, “Ne bileyim bomba falan alırız belki” ifadelerini kullanmış, ayrıca “Zekatımı Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı’na versem geçerli oluyor mu?” sorusunu da paylaşmıştı.

Ece Ronay da soruşturma haberinin ardından açıklama yaptı.

Ece Ronay da soruşturma haberinin ardından açıklama yaptı.

Ronay takipçilerine yaptığı açıklamada 'Yine naptım ben ya? Önümüz savaş hep birlikte daha da güçlendirelim dedim. B*k yoluna gittim.' dedi.

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
