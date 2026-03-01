Sosyal Medyada Yayılan Borsa İstanbul'un Kapalı Olacağı Haberlerine Yalanlama Geldi
Borsa yarın açık mı, kapalı mı? İsrail, ABD ve İran arasında tırmanan gerilim küresel piyasaları tedirgin ederken, gözler Borsa İstanbul’un pazartesi günü işlem görüp görmeyeceğine çevrildi. Uzmanlar piyasaların açılmasıyla birlikte dalgalanma ve düşüş ihtimaline dikkat çekiyor.
Sosyal medyada Borsa İstanbul’un kapatılacağı yönünde iddialar gündeme gelirken, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi konuya ilişkin açıklama yaptı.
Bölgedeki savaş ekonomik gelişmeleri de yakından ilgilendiriyor.
DMM, sosyal medyadaki iddiaları yalanladı.
