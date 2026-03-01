onedio
article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
Sosyal Medyada Yayılan Borsa İstanbul'un Kapalı Olacağı Haberlerine Yalanlama Geldi

Sosyal Medyada Yayılan Borsa İstanbul'un Kapalı Olacağı Haberlerine Yalanlama Geldi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
01.03.2026 - 18:01

Borsa yarın açık mı, kapalı mı? İsrail, ABD ve İran arasında tırmanan gerilim küresel piyasaları tedirgin ederken, gözler Borsa İstanbul’un pazartesi günü işlem görüp görmeyeceğine çevrildi. Uzmanlar piyasaların açılmasıyla birlikte dalgalanma ve düşüş ihtimaline dikkat çekiyor.

Sosyal medyada Borsa İstanbul’un kapatılacağı yönünde iddialar gündeme gelirken, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi konuya ilişkin açıklama yaptı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bölgedeki savaş ekonomik gelişmeleri de yakından ilgilendiriyor.

Bölgedeki savaş ekonomik gelişmeleri de yakından ilgilendiriyor.

ABD-İran müzakerelerinden sonuç çıkmamasının ardından İsrail ve ABD’nin İran’a yönelik saldırılarıyla bölgede savaş ortamı oluştu. Çok sayıda noktanın hedef alındığı saldırılarda yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği bildirilirken, küresel piyasaların gelişmelere nasıl tepki vereceği merak konusu oldu. Yaşanan belirsizlik ortamında yatırımcılar ise art arda “Borsa yarın açık mı, kapalı mı?” sorusuna yanıt arıyor. Sosyal medyada yayılan yanlış haberler de dezenformasyonu artırıyor.

DMM, sosyal medyadaki iddiaları yalanladı.

DMM, sosyal medyadaki iddiaları yalanladı.

DMM’den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

'Bazı sosyal medya hesaplarında, 'Borsa İstanbul’un pazartesi günü işlemlere kapatılmasının değerlendirildiği ya da bu yönde bir karar alınacağına ilişkin iddialar' dolaşıma sokulmaktadır.

Yetkili kurumlar nezdinde buna yönelik alınmış veya değerlendirme aşamasında olan herhangi bir karar bulunmamaktadır.

Söz konusu paylaşımlar, piyasalarda panik ve güvensizlik oluşturmayı amaçlayan açık bir manipülasyon girişimidir.

Ekonomik istikrara zarar verme amacı taşıyan bu asılsız paylaşımlar hakkında gerekli yasal süreçler başlatılmıştır.

Kamuoyunun finansal sistemin işleyişini hedef alan mesnetsiz iddialara itibar etmemesi; yalnızca resmi kurumlar tarafından yapılan açıklamaları dikkate alması önemle rica olunur.'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın