Fenerbahçe Beko Başantrenörü Saras Jasikevicius, Saldırıların Ardından Dubai'de Mahsur Kaldı

Fenerbahçe Kulübünün, başantrenör Sarunas Jasikevicius’un Dubai’den ayrılabilmesi için Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ile temas halinde olduğu ve sürecin yakından takip edildiği öğrenildi.

Öte yandan bölgede uygulanan seyahat kısıtlamalarının sürmesi nedeniyle Jasikevicius’un ne zaman ayrılabileceği henüz netlik kazanmadı. Değerlendirilen alternatifler arasında, kara yoluyla Umman ya da Suudi Arabistan gibi uluslararası uçuşların devam ettiği komşu ülkelere geçiş seçeneği de bulunuyor.