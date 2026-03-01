Fenerbahçe Beko Başantrenörü Saras Jasikevicius, Saldırıların Ardından Dubai'de Mahsur Kaldı
Fenerbahçe Beko Başantrenörü Saras Jasikevicius, Dubai’de yaşanan gelişmeler nedeniyle kentte mahsur kaldı. Sarı-lacivertli kulüp, deneyimli çalıştırıcının Türkiye’ye dönüşünü hızlandırmak amacıyla Dubai Basketbol yetkilileriyle temaslarını sürdürüyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Havalimanı vurulmuş tüm uçuşlar iptal edilmişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Karayolu ile bölgeden ayrılmak alternatifler arasında yer alıyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın