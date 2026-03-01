onedio
Fenerbahçe Beko Başantrenörü Saras Jasikevicius, Saldırıların Ardından Dubai'de Mahsur Kaldı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
01.03.2026 - 17:12

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Saras Jasikevicius, Dubai’de yaşanan gelişmeler nedeniyle kentte mahsur kaldı. Sarı-lacivertli kulüp, deneyimli çalıştırıcının Türkiye’ye dönüşünü hızlandırmak amacıyla Dubai Basketbol yetkilileriyle temaslarını sürdürüyor.

Havalimanı vurulmuş tüm uçuşlar iptal edilmişti.

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, bölgede yaşanan uçuş iptalleri nedeniyle Dubai’de mahsur kaldı.

Anadolu Ajansı’nın sarı-lacivertli kulüpten aldığı bilgilere göre, tatil amacıyla Birleşik Arap Emirlikleri’nin Dubai kentinde bulunan Jasikevicius, İran’ın ABD ve İsrail saldırılarına yönelik misillemesinin ardından hava trafiğinde yaşanan aksaklıklar sebebiyle bölgeden ayrılmayı başaramadı.

Karayolu ile bölgeden ayrılmak alternatifler arasında yer alıyor.

Fenerbahçe Kulübünün, başantrenör Sarunas Jasikevicius’un Dubai’den ayrılabilmesi için Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ile temas halinde olduğu ve sürecin yakından takip edildiği öğrenildi.

Öte yandan bölgede uygulanan seyahat kısıtlamalarının sürmesi nedeniyle Jasikevicius’un ne zaman ayrılabileceği henüz netlik kazanmadı. Değerlendirilen alternatifler arasında, kara yoluyla Umman ya da Suudi Arabistan gibi uluslararası uçuşların devam ettiği komşu ülkelere geçiş seçeneği de bulunuyor.

