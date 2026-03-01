Sevgili Akrep, Mart ayının ilk haftası senin için oldukça hareketli ve dolu dolu geçecek gibi görünüyor. 3 Mart'taki tutulma, yaratıcılığının ve sosyal projelerinin zirveye ulaşmasına yardımcı olacak. Ancak bu hareketli dönemde, Mars'ın Balık burcuna geçişiyle kariyerinde stratejik bir güç kazanman bekleniyor. Bu hafta hedeflerine ulaşmak için iç sesini dinlemeli ve kadersel fırsatları kaçırmadan değerlendirmelisin. Rakiplerinin gözden kaçırdığı detayları fark ederek başarıya giden yolda büyük bir fark yaratman mümkün.

Tutulmanın etkisiyle Venüs ve Satürn'ün ciddi kavuşumu da finansal hedeflerin ve iş rutinlerin konusunda sana sarsılmaz bir disiplin kazandıracaktır. Bu hafta atacağın her adım, gelecekteki büyük kariyer hedeflerinin temeli olacaktır. Sakın unutma bu dönemde emeklerinin karşılığını alman için gökyüzü, sabırlı ama kararlı bir şekilde seni ödüllendirmeye hazırlanıyor.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise tutulmanın getirdiği derin duygularla Venüs ve Neptün'ün büyüsü birleşiyor. Bu hafta adeta bir film senaryosu gibi etkileyici bir aşk hikayesi yaşayabilirsin... Sosyal bir ortamda aniden parlayacak bir çekim, ruhsal bir bağın başlangıcını işaret edebilir. Ancak aşkın dumanlı havasına kapılmadan önce dikkatli ol, bu flört henüz yolun başında beklenmedik bir sadakat sınavıyla karşılaşabilir. Sınavı geçen aşk ise yıllar yıllar sürebilir... Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal...