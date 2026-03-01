onedio
article/comments-white
article/share-white
Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey 2 Mart - 8 Mart Akrep Burcu Haftalık Burç Yorumu

Akrep Burcu right-white
2 - 8 Mart 2026, Haftalık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
01.03.2026 - 18:01

Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Akrep ve yükselen Akrep burçları 2 Mart - 8 Mart haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 2 Mart - 8 Mart haftan nasıl geçecek? Bu hafta Akrep ve yükselen Akrep burçlarını neler bekliyor?

İşte, Akrep ve yükselen Akrep burcuna özel haftalık burç yorumları

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, Mart ayının ilk haftası senin için oldukça hareketli ve dolu dolu geçecek gibi görünüyor. 3 Mart'taki tutulma, yaratıcılığının ve sosyal projelerinin zirveye ulaşmasına yardımcı olacak. Ancak bu hareketli dönemde, Mars'ın Balık burcuna geçişiyle kariyerinde stratejik bir güç kazanman bekleniyor. Bu hafta hedeflerine ulaşmak için iç sesini dinlemeli ve kadersel fırsatları kaçırmadan değerlendirmelisin. Rakiplerinin gözden kaçırdığı detayları fark ederek başarıya giden yolda büyük bir fark yaratman mümkün.

Tutulmanın etkisiyle Venüs ve Satürn'ün ciddi kavuşumu da finansal hedeflerin ve iş rutinlerin konusunda sana sarsılmaz bir disiplin kazandıracaktır. Bu hafta atacağın her adım, gelecekteki büyük kariyer hedeflerinin temeli olacaktır. Sakın unutma bu dönemde emeklerinin karşılığını alman için gökyüzü, sabırlı ama kararlı bir şekilde seni ödüllendirmeye hazırlanıyor.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise tutulmanın getirdiği derin duygularla Venüs ve Neptün'ün büyüsü birleşiyor. Bu hafta adeta bir film senaryosu gibi etkileyici bir aşk hikayesi yaşayabilirsin... Sosyal bir ortamda aniden parlayacak bir çekim, ruhsal bir bağın başlangıcını işaret edebilir. Ancak aşkın dumanlı havasına kapılmadan önce dikkatli ol, bu flört henüz yolun başında beklenmedik bir sadakat sınavıyla karşılaşabilir. Sınavı geçen aşk ise yıllar yıllar sürebilir... Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Daha uzun vadeli bir astrolojik bakış ister misin?
2026 Seni Neler Bekliyor? Burç Yorumlarını Oku!

Günlük Akrep Burcu Yorumu

Oku right-white

Günlük Akrep Burcu Yorumu

Aylık Akrep Burcu Yorumu

Oku right-white

Aylık Akrep Burcu Yorumu

Yıllık Akrep Burcu Yorumu

Oku right-white

Yıllık Akrep Burcu Yorumu

Bu Hafta Aşk Hayatında Neler Olacak? Hemen Öğren! 💖

Akrep burcu için aşk kapıda mı? 💌 Bu hafta duyguların yoğun mu olacak, yoksa biraz sabır mı gerekecek? 🧐

🔮 Şimdi Oku
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
Tüm İçerikleri right-white
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın