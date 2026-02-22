onedio
23 Şubat - 1 Mart Akrep Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Akrep Burcu
23 Şubat 2026 - 1 Mart 2026, Haftalık Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
22.02.2026 - 18:01

Akrep ve yükselen Akrep burçlarının aşkla imtihanını ve 23 Şubat - 1 Mart haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Akrep ve yükselen Akrep burçlarının 23 Şubat - 1 Mart haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Akrep ve yükselen Akrep burcu haftalık aşk yorumları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bu haftanın finalinde, Merkür'ün geri gidişi, geçmişin tozlu raflarından bir mesajı ya da tamamlanmamış bir sohbeti yeniden ön plana çıkarabilir. Ancak bu sefer, belirgin sınırlar çizme konusunda daha kararlı olduğunu hissediyoruz. Belki de geçmişteki hatalarından dersler aldın ve bu sefer daha net, daha kararlı adımlar atmayı planlıyorsun.

İşte burada önemli olan bir nokta var; geçmişin hayaletlerinin peşinden gitmek yerine, yeni bir aşka ve ilişkiye yönelmeyi tercih etmelisin. Geçmişin intikamını almak için karmaşık oyunlar oynamaktan kaçın. Bunun yerine, kalbinin kapılarını yeni bir aşka açmayı dene.

Geçmişte yaşadıkların, seni bugünkü güçlü birey yaptı. Şimdi sırada geleceği inşa etmek ve yeni aşkları kucaklamakta! Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…

