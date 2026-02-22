Sevgili Akrep, bu haftanın finalinde, Merkür'ün geri gidişi, geçmişin tozlu raflarından bir mesajı ya da tamamlanmamış bir sohbeti yeniden ön plana çıkarabilir. Ancak bu sefer, belirgin sınırlar çizme konusunda daha kararlı olduğunu hissediyoruz. Belki de geçmişteki hatalarından dersler aldın ve bu sefer daha net, daha kararlı adımlar atmayı planlıyorsun.

İşte burada önemli olan bir nokta var; geçmişin hayaletlerinin peşinden gitmek yerine, yeni bir aşka ve ilişkiye yönelmeyi tercih etmelisin. Geçmişin intikamını almak için karmaşık oyunlar oynamaktan kaçın. Bunun yerine, kalbinin kapılarını yeni bir aşka açmayı dene.

Geçmişte yaşadıkların, seni bugünkü güçlü birey yaptı. Şimdi sırada geleceği inşa etmek ve yeni aşkları kucaklamakta! Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…