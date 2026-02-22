Sevgili Akrep, bu haftanın tam ortasına geldiğimizde enerjinde iniş ve çıkışlar fark edebilirsin. Mars ile Uranüs arasındaki kare açı, özellikle ani baş dönmesi ya da tansiyon iniş çıkışlarına neden olabilecek bir enerji dalgası yaratıyor. Bu dönemde, sağlığını korumak adına uzun süreler aç kalmamaya özen göster. Ayrıca ani hareketlerden kaçınman da oldukça önemli.

Unutma ki bu dönemde biraz daha dikkatli ve özenli olmak, senin için en iyisi olacaktır. Bu enerji dalgalanmalarını en az zararla atlatmak için günlük hayatını düzenlemelisin. Daha planlı olmak ve rutinlere göre hareket etmek sana güç verebileceği gibi enerjinin daha yüksek olmasını da sağlayabilir. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…