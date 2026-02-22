onedio
23 Şubat - 1 Mart Akrep Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Akrep Burcu right-white
23 Şubat 2026 - 1 Mart 2026, Haftalık Sağlık Burç Yorumu

astroirem Astroloji Editörü
22.02.2026 - 18:01

Hafta boyunca sağlığınızı korumak ve gökyüzünün şifa enerjisinden yararlanmak için bilmeniz gerekenleri derledik. Medikal astrolojiye göre insan bedenini etkileyen tüm gezegenlerin hareketleri ve Chiron asteroidinin de konumunu referans alarak 23 Şubat - 1 Mart haftasında Akrep ve yükselen Akrep burçlarının sağlık durumuna ilişkin gelişmeleri kaleme aldık. Peki, hafta boyunca sağlık durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık medikal astroloji yorumları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bu haftanın tam ortasına geldiğimizde enerjinde iniş ve çıkışlar fark edebilirsin. Mars ile Uranüs arasındaki kare açı, özellikle ani baş dönmesi ya da tansiyon iniş çıkışlarına neden olabilecek bir enerji dalgası yaratıyor. Bu dönemde, sağlığını korumak adına uzun süreler aç kalmamaya özen göster. Ayrıca ani hareketlerden kaçınman da oldukça önemli. 

Unutma ki bu dönemde biraz daha dikkatli ve özenli olmak, senin için en iyisi olacaktır. Bu enerji dalgalanmalarını en az zararla atlatmak için günlük hayatını düzenlemelisin. Daha planlı olmak ve rutinlere göre hareket etmek sana güç verebileceği gibi enerjinin daha yüksek olmasını da sağlayabilir. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…

