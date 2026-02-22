Sevgili Akrep, bu haftanın başında işler daha sakin seyredecek. Belki de bir projeyi sonlandırmak ya da üzerinde çalıştığın bir işin eksik kısımlarını tamamlamak için mükemmel bir zaman dilimi olacak. Kontrol tamamen senin elinde, bu durumu en iyi şekilde değerlendirmeyi unutma.

Haftanın sonuna doğru ise Mars ve Uranüs'ün oluşturduğu kare, hızlı ve beklenmeyen bir yön değişikliği yaratma potansiyeli taşıyor. Bu durum, belki de önceden belirlenmiş planlarının biraz esnemesine neden olabilir. Ancak unutma ki senin güçlü ve kararlı duruşun bu tür durumların üstesinden gelmene yardımcı olacaktır.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise haftanın sonunda Merkür'ün retrosu, geçmişten bir mesajı ya da tamamlanmamış bir konuşmayı tekrar gündemine getirebilir. Ancak bu sefer daha belirgin sınırlar çizmeye kararlı olduğunu görüyoruz. Belki de geçmişteki hatalarından ders çıkardın ve bu kez daha net ve kararlı adımlar atıyorsun. Ama bu geçmişin intikamı için oyunlar oynamaktan kaçın... Bunun yerine yeni bir ilişkiye ve aşka yönel. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…