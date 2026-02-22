onedio
Akrep Burcu right-white
23 Şubat 2026 - 1 Mart 2026, Haftalık Burç Yorumu

astroirem Astroloji Editörü
22.02.2026 - 18:01

Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Akrep ve yükselen Akrep burçları 23 Şubat - 1 Mart haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 23 Şubat - 1 Mart haftan nasıl geçecek? Bu hafta Akrep ve yükselen Akrep burçlarını neler bekliyor?

İşte, Akrep ve yükselen Akrep burcuna özel haftalık burç yorumları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bu haftanın başında işler daha sakin seyredecek. Belki de bir projeyi sonlandırmak ya da üzerinde çalıştığın bir işin eksik kısımlarını tamamlamak için mükemmel bir zaman dilimi olacak. Kontrol tamamen senin elinde, bu durumu en iyi şekilde değerlendirmeyi unutma.

Haftanın sonuna doğru ise Mars ve Uranüs'ün oluşturduğu kare, hızlı ve beklenmeyen bir yön değişikliği yaratma potansiyeli taşıyor. Bu durum, belki de önceden belirlenmiş planlarının biraz esnemesine neden olabilir. Ancak unutma ki senin güçlü ve kararlı duruşun bu tür durumların üstesinden gelmene yardımcı olacaktır.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise haftanın sonunda Merkür'ün retrosu, geçmişten bir mesajı ya da tamamlanmamış bir konuşmayı tekrar gündemine getirebilir. Ancak bu sefer daha belirgin sınırlar çizmeye kararlı olduğunu görüyoruz. Belki de geçmişteki hatalarından ders çıkardın ve bu kez daha net ve kararlı adımlar atıyorsun. Ama bu geçmişin intikamı için oyunlar oynamaktan kaçın... Bunun yerine yeni bir ilişkiye ve aşka yönel. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

