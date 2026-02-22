Sevgili Akrep, bu haftanın ilk günlerinde sakin bir atmosferin hakim olacağına dair güzel haberlerimiz var. İşlerin daha ağır aksak ilerleyeceği, belki de bir projenin son raddelerine gelindiği bu dönem, detayları gözden geçirip üzerinde çalıştığın işin eksik parçalarını tamamlamak için mükemmel bir fırsat sunuyor. Kontrol mekanizması tamamen senin elinde, bu durumu en iyi şekilde değerlendirmenin yollarını bulmayı ihmal etme!

Haftanın sonlarına doğru ise Mars ve Uranüs'ün oluşturduğu kare açının etkisi ile hızlı ve beklenmeyen bir yön değişikliği yaratma potansiyelin var. Bu durum, belki de önceden belirlenmiş planlarının biraz esnemesine neden olabilir. Ancak burada önemli olan, güçlü ve kararlı duruşunun bu tür durumların üstesinden gelmene yardımcı olacağıdır. Belki de bu, yeni bir bakış açısı kazanmana ve belki de daha önce hiç düşünmediğin fırsatları değerlendirmene yardımcı olacak. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…