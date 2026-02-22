onedio
23 Şubat - 1 Mart Akrep Burcu Haftalık Para Burç Yorumu

Akrep Burcu right-white
23 Şubat 2026 - 1 Mart 2026, Haftalık Para Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
22.02.2026 - 18:01

Pek çoğumuzun finansal konularla sınanacağı bir hafta başlıyor. Peki 23 Şubat - 1 Mart haftası Akrep ve yükselen Akrep burçları kazanacak mı, kaybedecek mi? Haftalık yorumlara göre Akrep ve yükselen Akrep burçlarının 23 Şubat - 1 Mart haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca ekonomik durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık ekonomi ve kariyer yorumları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bu haftanın ilk günlerinde sakin bir atmosferin hakim olacağına dair güzel haberlerimiz var. İşlerin daha ağır aksak ilerleyeceği, belki de bir projenin son raddelerine gelindiği bu dönem, detayları gözden geçirip üzerinde çalıştığın işin eksik parçalarını tamamlamak için mükemmel bir fırsat sunuyor. Kontrol mekanizması tamamen senin elinde, bu durumu en iyi şekilde değerlendirmenin yollarını bulmayı ihmal etme!

Haftanın sonlarına doğru ise Mars ve Uranüs'ün oluşturduğu kare açının etkisi ile hızlı ve beklenmeyen bir yön değişikliği yaratma potansiyelin var. Bu durum, belki de önceden belirlenmiş planlarının biraz esnemesine neden olabilir. Ancak burada önemli olan, güçlü ve kararlı duruşunun bu tür durumların üstesinden gelmene yardımcı olacağıdır. Belki de bu, yeni bir bakış açısı kazanmana ve belki de daha önce hiç düşünmediğin fırsatları değerlendirmene yardımcı olacak. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…

