Sevgili Akrep, Mart ayının ilk haftası adeta bir enerji fırtınası seni saracak. Bu enerji, hayatın hiç olmadığı kadar hareket ve heyecan katacak. 3 Mart'ta gerçekleşecek olan tutulma, yaratıcılığını ve sosyal projelerini tamamen yeni bir boyuta taşıyacak. Ama bu sadece başlangıç...

Mars'ın Balık burcuna geçişiyle birlikte, kariyerinde stratejik bir güç kazanmanın eşiğinde olduğunu da bilmelisin. Bu hafta, hedeflerine ulaşmak için iç sesini dinlemeli ve kadersel fırsatları kaçırmadan değerlendirmelisin. Rakiplerinin gözden kaçırdığı detayları fark ederek başarıya giden yolda büyük bir fark yaratman mümkün.

Ancak, tutulmanın etkisiyle Venüs ve Satürn'ün ciddi kavuşumu da finansal hedeflerin ve iş rutinlerin konusunda sana sarsılmaz bir disiplin kazandıracak. Bu hafta atacağın her adım, gelecekteki büyük kariyer hedeflerinin temeli olacak. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…