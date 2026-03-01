onedio
2 Mart - 8 Mart Akrep Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Akrep Burcu right-white
2 - 8 Mart 2026, Haftalık Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
01.03.2026 - 18:01

Hafta boyunca sağlığınızı korumak ve gökyüzünün şifa enerjisinden yararlanmak için bilmeniz gerekenleri derledik. Medikal astrolojiye göre insan bedenini etkileyen tüm gezegenlerin hareketleri ve Chiron asteroidinin de konumunu referans alarak 2 Mart - 8 Mart haftasında Akrep ve yükselen Akrep burçlarının sağlık durumuna ilişkin gelişmeleri kaleme aldık. Peki, hafta boyunca sağlık durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık medikal astroloji yorumları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün Mars'ın güçlü gezegen geçişinin etkisiyle sağlık konuları gündemine oturuyor. Özellikle dolaşım sistemin ve bacak sağlığın bugünlerde çok daha önemli bir hale geliyor.

Sosyal hayatının hızlı temposu, koşturmacası içinde bacaklarını dinlendirmeyi unutma. Ayaklarının üzerinde durman gereken bu yoğun dönemde, varis gibi rahatsızlıkların kapını çalmasına izin verme. Kendine biraz zaman ayır, bacaklarını yukarı kaldır ve rahatla.

Ayrıca, Venüs ve Neptün'ün biraz bulanık etkileşimi, alerjik reaksiyonlara karşı hassasiyetini artırabilir. Bu nedenle, özellikle bilmediğin kozmetik ürünler veya gıda takviyeleri konusunda ekstra dikkatli olman gerekiyor. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…

