Sevgili Akrep, bugün Mars'ın güçlü gezegen geçişinin etkisiyle sağlık konuları gündemine oturuyor. Özellikle dolaşım sistemin ve bacak sağlığın bugünlerde çok daha önemli bir hale geliyor.

Sosyal hayatının hızlı temposu, koşturmacası içinde bacaklarını dinlendirmeyi unutma. Ayaklarının üzerinde durman gereken bu yoğun dönemde, varis gibi rahatsızlıkların kapını çalmasına izin verme. Kendine biraz zaman ayır, bacaklarını yukarı kaldır ve rahatla.

Ayrıca, Venüs ve Neptün'ün biraz bulanık etkileşimi, alerjik reaksiyonlara karşı hassasiyetini artırabilir. Bu nedenle, özellikle bilmediğin kozmetik ürünler veya gıda takviyeleri konusunda ekstra dikkatli olman gerekiyor. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…