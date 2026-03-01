onedio
2 Mart - 8 Mart Akrep Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Akrep Burcu right-white
2 - 8 Mart 2026, Haftalık Aşk Burç Yorumu

01.03.2026 - 18:01

Akrep ve yükselen Akrep burçlarının aşkla imtihanını ve 2 Mart - 8 Mart haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Akrep ve yükselen Akrep burçlarının 2 Mart - 8 Mart haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Akrep ve yükselen Akrep burcu haftalık aşk yorumları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bu hafta aşk hayatında Ay tutulmasının derinliğini hissedeceksin. Ayrıca, Venüs ve Neptün'ün büyüsü de bir araya geliyor ve seni adeta aşkın büyülü dünyasına davet ediyor. Bu hafta, belki de hiç beklemediğin bir anda, sosyal bir ortamda bir çekim hissedeceksin. Bu, ruhsal bir bağın başlangıcını işaret edebilir. Bu, belki de hayatının aşkını bulduğun an olabilir...

Ama heyecana kapılıp da aşkın dumanlı havasına hemen kapılmadan önce biraz dikkatli olman gerekebilir. Çünkü bu flört, henüz yolun başında, beklenmedik bir sadakat sınavıyla karşılaşabilir. Evet, aşk bazen zorlu sınavlar getirir beraberinde. Ancak bu sınavı geçen aşk, yıllar boyu sürebilir ve belki de hayatının en güzel dönemlerini yaşamanı sağlar. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…

