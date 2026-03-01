Sevgili Akrep, bu hafta aşk hayatında Ay tutulmasının derinliğini hissedeceksin. Ayrıca, Venüs ve Neptün'ün büyüsü de bir araya geliyor ve seni adeta aşkın büyülü dünyasına davet ediyor. Bu hafta, belki de hiç beklemediğin bir anda, sosyal bir ortamda bir çekim hissedeceksin. Bu, ruhsal bir bağın başlangıcını işaret edebilir. Bu, belki de hayatının aşkını bulduğun an olabilir...

Ama heyecana kapılıp da aşkın dumanlı havasına hemen kapılmadan önce biraz dikkatli olman gerekebilir. Çünkü bu flört, henüz yolun başında, beklenmedik bir sadakat sınavıyla karşılaşabilir. Evet, aşk bazen zorlu sınavlar getirir beraberinde. Ancak bu sınavı geçen aşk, yıllar boyu sürebilir ve belki de hayatının en güzel dönemlerini yaşamanı sağlar. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…