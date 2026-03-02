onedio
article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
AKP'li Abdullah Güler'den Emekli İkramiyeleri ile İlgili Açıklama

AKP'li Abdullah Güler'den Emekli İkramiyeleri ile İlgili Açıklama

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
02.03.2026 - 15:00 Son Güncelleme: 02.03.2026 - 15:20

AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, TBMM'ye sunulan 19 maddelik kanun teklifinde emekli bayram ikramiyelerinin olmadığını söyledi ve bir soru üzerine ikramiyelere bu yıl zam yapılmayacağının sinyalini verdi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Milyonlarca emeklinin merakla beklediği bayram ikramiyelerinin ne kadar olacağı ile ilgili açıklama geldi.

Milyonlarca emeklinin merakla beklediği bayram ikramiyelerinin ne kadar olacağı ile ilgili açıklama geldi.

'İkramiyelerle ilgili Ramazan Bayramı ikramiyesi ne zaman ve bu teklifte mi yer alıyor?' sorusuna AKP'li Abdullah Güler şöyle yanıt verdi:

'Yok, bu teklifimizde yer almıyor arkadaşlar. Biliyorsunuz 17 milyon civarında emeklimiz var. Bu sene SGK bütçesine, Ramazan ayı ve Kurban Bayramı olmak üzere dörder bin liralık ikramiye için yaklaşık 150 milyar liralık kaynak aktarılacak arkadaşlar. Yani bu sene için 150 milyar TL'lik özel bir kaynak bütçeden SGK'ya ikramiye bedelleri olarak 17 milyon civarında olan emeklimiz ödenmek üzere bu kaynaklar aktarılıyor. Tabii şu anda halihazırda kanun teklifimizde buna yönelik herhangi bir düzenleme bulunmuyor.'

Abdullah Güler'in açıklamaları

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
2
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın