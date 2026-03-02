AKP'li Abdullah Güler'den Emekli İkramiyeleri ile İlgili Açıklama

'İkramiyelerle ilgili Ramazan Bayramı ikramiyesi ne zaman ve bu teklifte mi yer alıyor?' sorusuna AKP'li Abdullah Güler şöyle yanıt verdi:

'Yok, bu teklifimizde yer almıyor arkadaşlar. Biliyorsunuz 17 milyon civarında emeklimiz var. Bu sene SGK bütçesine, Ramazan ayı ve Kurban Bayramı olmak üzere dörder bin liralık ikramiye için yaklaşık 150 milyar liralık kaynak aktarılacak arkadaşlar. Yani bu sene için 150 milyar TL'lik özel bir kaynak bütçeden SGK'ya ikramiye bedelleri olarak 17 milyon civarında olan emeklimiz ödenmek üzere bu kaynaklar aktarılıyor. Tabii şu anda halihazırda kanun teklifimizde buna yönelik herhangi bir düzenleme bulunmuyor.'