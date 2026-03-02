AKP'li Abdullah Güler'den Emekli İkramiyeleri ile İlgili Açıklama
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Milyonlarca emeklinin merakla beklediği bayram ikramiyelerinin ne kadar olacağı ile ilgili açıklama geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Abdullah Güler'in açıklamaları
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın