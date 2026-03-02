Teşkilat’ın Yeni Oyuncusundan Final Yapan Dizinin Devam İhtimaline TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Programda dile getirdikleri arasında bir araştırma da vardı. Burçin Terzioğlu’na iletilen bilgiye göre kendisi çocuk yaşından beri oyunculuk yapıp, kariyerinde adı büyük olayla anılmayan tek kişiymiş. Ünlü isim olayı şu sözlerle aktardı 👇

“Ben sete doğdum. Yıllarım sette geçti. Başladığım gibi hiç ara vermeden devam ettim. Bir araştırma yapılmış. Sendikadan aldım bu haberi. Bu dünya genelinde bütün ülkelerde yapılan klasik bir araştırmaymış. Türkiye’de tek çıkmışım. Çocuk yaşta oyunculuğa başlayıp hiç bırakmadan hâlâ devam ettiren tek isim Türkiye’de benmişim. Şaşırdım duyduğumda, hoşuma da gitti tabii.”