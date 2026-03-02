onedio
Teşkilat’ın Yeni Oyuncusundan Final Yapan Dizinin Devam İhtimaline TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
02.03.2026 - 15:35

2 Mart Pazartesi günü televizyon ekranlarında tempo yine yüksekti. Haftanın ilk gününde yayınlanan yeni bölümler kadar setlerden gelen haberler de konuşuldu. Gün boyu hem reyting sonuçları hem de kadrolarla ilgili gelişmeler dikkat çekti. Sosyal medyada paylaşılan sahneler ve kulis bilgileri gündemi şekillendirdi. Ekran önündeki rekabet kadar kamera arkasındaki hareketlilik de merak edildi. Yeni projeler, ayrılık haberleri ve sürpriz transferler günün öne çıkan başlıkları arasındaydı. 2 Mart Pazartesi televizyon gündeminde öne çıkan gelişmeleri bir araya getirdik.

Kavak Yelleri dizisindeki Aslı karakteriyle hafızalara kazınan Pelin Karahan, bu kez bir proje değil sektöre dair yorumu ile gündemde.

Yıllardır ekran önünde olan oyuncu, partner seçimlerinde göze çarpan yaş farkına değindi.  

“Bu sezon dizilere baktığınızda yarısından çoğunda adamlar neredeyse 40-50 küsür yaşlarında. Kızlar 20-25 yaşında. Niye 40 yaşında bir kadının yanına 20'lik bir erkek koyamıyoruz? Olmaz çünkü ahlaki kurallarımıza ters düşüyor. Öbürü çok mu doğru? Ekranda da çok çirkin duruyor.'

Miray Yapım imzalı Mehmed Fetihler Sultanı, bu sezon da yayın hayatını sürdürüyor.

Tarihi atmosferi ve geniş oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizide zaman zaman karakter değişimleri yaşanıyor. Deniz Hamzaoğlu ekibe 64. bölümde dahil olmuştu. Yeniçeri Ağa Kasap Hüseyin rolüyle izleyici karşısına çıkmıştı. Hamzaoğlu sahnelerini tamamlayarak projeden ayrıldı.

Nahid Sırrı Örik’in aynı adlı romanından uyarlanan Kıskanmak başladığından bu yana merakla takip ediliyor.

Dizi kendine has sabit bir izleyici kitlesi oturttuğu için de reytinglerde yüksek sonuçlar alıyor. Dizinin kadrosu da günden güne genişliyor; hikayeye dahil olan yeni karakterlerle birlikte seyir keyfi artıyor. Geçtiğimiz günlerde de kadroya başarılı oyuncu Hülya Duyar’ın dahil olduğu açıklanmıştı.

Hülya Duyar’ın ekibe katılmasıyla neşeleri öylesine artmış ki, kız isteme merasimi sahnesinde yaşananlar herkesi kahkahalara boğmuş. Oyuncuların gülmekten repliklerine odaklanamadığı sahneler anbean kameralara yansımış.

Burçin Terzioğlu, “İbrahim Selim ile Bu Gece” programında meslek hayatına dair dikkat çeken ifadeler kullandı.

Programda dile getirdikleri arasında bir araştırma da vardı. Burçin Terzioğlu’na iletilen bilgiye göre kendisi çocuk yaşından beri oyunculuk yapıp, kariyerinde adı büyük olayla anılmayan tek kişiymiş. Ünlü isim olayı şu sözlerle aktardı 👇

“Ben sete doğdum. Yıllarım sette geçti. Başladığım gibi hiç ara vermeden devam ettim. Bir araştırma yapılmış. Sendikadan aldım bu haberi. Bu dünya genelinde bütün ülkelerde yapılan klasik bir araştırmaymış. Türkiye’de tek çıkmışım. Çocuk yaşta oyunculuğa başlayıp hiç bırakmadan hâlâ devam ettiren tek isim Türkiye’de benmişim. Şaşırdım duyduğumda, hoşuma da gitti tabii.”

Seda Bakan, Ahsen Eroğlu ve Şebnem Bozoklu’nun başlıca rolleri paylaştığı Rüya Gibi sezona umut dolu bir başlangıç yapmıştı.

Birkaç bölümün ardından reytingler yetersiz gelince salı akşamları yerine pazar günlerine taşınmıştı. Ancak sonuç değişmedi ve pazar günü de diğer dizilerle rekabette yenik düştü.

Dün akşam yayınlanan yeni bölümde ise Şebnem Bozoklu’nun hayat verdiği Fiko karakterinin “Dijitale mi geçeceğiz?” repliği karşısında seyircilerin kafası karıştı. 

Ben Leman dizisi de yeni sezonda erken final yapan dizilerdendi ve kitlesi dijitalde devam etmesi için çok çaba sarf etmiş, X’te sürekli Ben Leman’ı gündemde tutmuştu. Rüya Gibi dizisindeki replik de dijitale geçip geçmeyeceği konusunda şüphe yarattı.

1 Mart Pazar gününün reyting sonuçları belli oldu.

Tolga Sarıtaş ve Rabia Soytürk’ün başrolleri paylaştığı dizi reyting listelerinde birincilikle istikrarlı bir tablo çiziyor. TRT 1 ekranlarında yayınlanan yapım kan kaybetmeden yayın hayatın tam gaz devam ediyor.

Teşkilat’ın ardından ise listelerde final kararı alan Sahtekarlar dikkat çekti. Düşük reyting sonuçlarıyla yayın hayatına son verme kararı alan yapım Total ve AB’de 3., ABC1’de ise 2. oldu. Diziseverler final kararından hoşnut olmasa da Sahtekarlar yakında ekranlara veda edecek.

Bir diğer final kararı alan dizi ise Rüya Gibi’ydi. Rüya Gibi dün final bölümüyle ekranlara geldi. Total’de 16., AB’de ve ABC1’de ise 10. oldu. Dizi aslında sabit bir izleyici kitlesi kazanmış, sosyal medyada da güçlü bir hayran grubuna sahip olmuştu. Ancak popülerliği reytinglere yansımayınca final kaçınılmaz oldu.

Tüm bu dizilerin yanı sıra Aynı Yağmur Altında da ekranlardaydı. Normalde pazartesi günleri yayınlanan dizi, Uzak Şehir karşısında izleyici çekemeyince gün değişikliğine gitti ve ilk kez pazar günü yayınlanmış oldu. Üç kategoride de ilk 10’a giremedi.

Teşkilat dizisine yeni bir isim dahil oldu.

Yıldıray Şahinler dizide sürpriz bir karakteri canlandıracak. Oyuncunun hangi rolde yer alacağı merak konusu oldu. Kulislerde karakterin kilit bir pozisyonda olacağı konuşuluyor. Yapım ekibi detayları şimdilik paylaşmadı. Şahinler daha önce birçok projede etkili performans sergiledi. Tiyatro ve televizyon deneyimiyle bilinen oyuncu farklı rollerde izleyici karşısına çıktı. Teşkilat’ta nasıl bir karaktere hayat vereceği şimdiden merak ediliyor.

