Teşkilat'ta Flaş Bir İsim Kadroya Katıldı

Teşkilat’ta Flaş Bir İsim Kadroya Katıldı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
02.03.2026 - 08:57

TRT 1’in pazar akşamlarına damga vuran dizisi Teşkilat kadrosunu genişletmeye devam ediyor. Aksiyon ve gerilim dozu yüksek yapım yeni bir oyuncuyu ekibine dahil etti. Son haftalarda hikayede yaşanan gelişmeler dikkat çekmişti. Şimdi ise kadroya katılan isim konuşuluyor. 

Kaynak: Birsen Altuntaş

İçeriğin Devamı Aşağıda
Teşkilat yayınlandığı ilk günden bu yana güçlü kadrosuyla öne çıkan bir yapım oldu.

Teşkilat yayınlandığı ilk günden bu yana güçlü kadrosuyla öne çıkan bir yapım oldu.

Dizi pazar akşamları geniş bir izleyici kitlesini ekran başında topluyor. Burak Arlıel’in yönetmen koltuğunda oturduğu projede tempo yüksek ilerliyor. Başrollerde Tolga Sarıtaş ve Rabia Soytürk yer alıyor. Hikaye istihbarat dünyasında geçen olayları konu alıyor. Son bölümlerde yaşanan gelişmelerle gerilim artmıştı.

Bu süreçte kadroya yeni bir isim katıldı.

Bu süreçte kadroya yeni bir isim katıldı.

Yıldıray Şahinler dizide sürpriz bir karakteri canlandıracak. Oyuncunun hangi rolde yer alacağı merak konusu oldu. Kulislerde karakterin kilit bir pozisyonda olacağı konuşuluyor. Yapım ekibi detayları şimdilik paylaşmadı. Şahinler daha önce birçok projede etkili performans sergiledi. Tiyatro ve televizyon deneyimiyle bilinen oyuncu farklı rollerde izleyici karşısına çıktı. Teşkilat’ta nasıl bir karaktere hayat vereceği şimdiden merak ediliyor.

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
TV Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
