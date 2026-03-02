Teşkilat’ta Flaş Bir İsim Kadroya Katıldı

Yıldıray Şahinler dizide sürpriz bir karakteri canlandıracak. Oyuncunun hangi rolde yer alacağı merak konusu oldu. Kulislerde karakterin kilit bir pozisyonda olacağı konuşuluyor. Yapım ekibi detayları şimdilik paylaşmadı. Şahinler daha önce birçok projede etkili performans sergiledi. Tiyatro ve televizyon deneyimiyle bilinen oyuncu farklı rollerde izleyici karşısına çıktı. Teşkilat’ta nasıl bir karaktere hayat vereceği şimdiden merak ediliyor.