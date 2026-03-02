Piton'dan Tavus Kuşuna: Sri Lanka'yı Gezen Bir Türk Ülkenin İlginç "Sokak Hayvanlarını" Paylaştı

Hayvanların dışarıda, sokakta veya doğada hayatta kalabilmesi için o iklimin uç değerlerine uyum sağlamış olmaları gerekiyor. Bir bölgedeki 'sokak hayvanı' kavramı, aslında o ekosistemin bir parçası olan ve insan yerleşimlerine uyum sağlamış canlıları ifade ediyor. Her ülkenin sokak hayvanları o ülkenin iklimine ve bitki örtüsüne göre değişiyor haliyle.

Sri Lanka'yı ziyaret eden 'yadigarsosa' karşılaştığı 'sokak hayvanlarını' paylaştı. Video pek çok kişiyi oldukça şaşırtırken, seslendirmeler de ayrıca güldürdü.