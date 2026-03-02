onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Piton'dan Tavus Kuşuna: Sri Lanka'yı Gezen Bir Türk Ülkenin İlginç "Sokak Hayvanlarını" Paylaştı

Piton'dan Tavus Kuşuna: Sri Lanka'yı Gezen Bir Türk Ülkenin İlginç "Sokak Hayvanlarını" Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
02.03.2026 - 09:57 Son Güncelleme: 02.03.2026 - 10:09

İçerik Devam Ediyor

Hayvanların dışarıda, sokakta veya doğada hayatta kalabilmesi için o iklimin uç değerlerine uyum sağlamış olmaları gerekiyor. Bir bölgedeki 'sokak hayvanı' kavramı, aslında o ekosistemin bir parçası olan ve insan yerleşimlerine uyum sağlamış canlıları ifade ediyor. Her ülkenin sokak hayvanları o ülkenin iklimine ve bitki örtüsüne göre değişiyor haliyle. 

Sri Lanka'yı ziyaret eden 'yadigarsosa' karşılaştığı 'sokak hayvanlarını' paylaştı. Video pek çok kişiyi oldukça şaşırtırken, seslendirmeler de ayrıca güldürdü.

Kaynak: https://www.instagram.com/yadigarsosa...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Peki Sri Lanka'da neden bu kadar hayvan çeşitliliği var?

Peki Sri Lanka'da neden bu kadar hayvan çeşitliliği var?

Sri Lanka'nın bu kadar çeşitli ve egzotik hayvanlara ev sahipliği yapmasının temel sebebi, adanın sahip olduğu tropikal iklim ve bu iklimin yarattığı zengin ekosistem. Sri Lanka, Ekvator'a yakın konumu nedeniyle yıl boyunca yüksek sıcaklık ve nem oranına sahip. Bu istikrarlı sıcaklık, özellikle kertenkele, varan ve piton gibi soğukkanlı sürüngenlerin metabolizmaları için kusursuz bir ortam sağlıyor. Videoda sıkça gördüğümüz nehir kıyıları ve göletler, adanın aldığı yoğun yağışların bir sonucu. Mandalar, balıkçıl kuşlar ve yengeçler gibi suya bağımlı canlılar, bu zengin sulak alanlarda rahatça ürüyor ve besleniyor.

Peki videoda görülen hayvanlar neler;

  • Dev Monitör (Varan)

  • Maymun

  • Tavus Kuşu

  • Piton Yılanı

  • Çeşitli Kuş Türleri (Arı kuşu ve balıkçıl kuşları dahil)

  • Kertenkele

  • Yengeç

  • Sincap

  • Kartal

  • Manda

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın