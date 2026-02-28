onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Gezgin Fatih Koparan İnsan Eti Yemeleriyle Bilinen Aghori Kabilesinden Birine Merak Edilenleri Sordu

Gezgin Fatih Koparan İnsan Eti Yemeleriyle Bilinen Aghori Kabilesinden Birine Merak Edilenleri Sordu

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
28.02.2026 - 17:18 Son Güncelleme: 28.02.2026 - 17:44

İçerik Devam Ediyor

Dünyada hala birbirinden ilginç alışkanlıkları ve gelenekleri olan kabileler var. Pek çoğu günümüz dünyasının gelişmelerinden ve teknolojiden uzak yaşıyor. Onlardan biri de Hindistan'da bulunan Aghoriler. Hinduizm’in bir kolu olan ve genellikle toplumsal normların tam tersini yaparak 'aydınlanmaya' çalışan bir grup olan Aghoriler insan eti yemeleri ile biliniyor. 

Gezgin Fatih Koparan Aghori Kabilesinden biri ile bir röportaj gerçekleştirdi. Adamın anlattıkları ise şaşkınlıktan şaşkınlığa sürükledi.

Kaynak: https://www.instagram.com/reels/DVQyw...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Videodaki adam, Aghorilerin yaşam tarzını ve merak edilen ritüellerini şu sözlerle anlattı;

Videodaki adam, Aghorilerin yaşam tarzını ve merak edilen ritüellerini şu sözlerle anlattı;

'Sanıldığı gibi her Aghori her zaman insan eti yemez; bizlerin arasında sadece sebzeyle beslenenler de vardır. Ancak trans haline geçtiğimizde, bedenimize giren ilahi güç (tanrı) bizim aracılığımızla bu eti yer. Bu eylem aslında bir 'yemek' değil, Aghori tantrizminin bir parçası olan kutsal bir ritüeldir. İnsanların en büyük korkusu olan ölüm korkusunu yenmek, egolarımızı tamamen kırmak ve her türlü dünyevi tiksintiden arınmak için bunu yapıyoruz. Ölülerin küllerini vücudumuza sürerek veya bazen etlerini yiyerek onlardaki gücü kendimize transfer ederiz. Bu durum her Aghori topluluğunda zorunlu değildir ve uygulamalar farklılık gösterebilir; ancak biz, bir canlıyı yediğimizde onu ruhsal olarak tekrar yaşatma gücüne de sahip olduğumuza inanırız.'

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın