Gezgin Fatih Koparan İnsan Eti Yemeleriyle Bilinen Aghori Kabilesinden Birine Merak Edilenleri Sordu

Dünyada hala birbirinden ilginç alışkanlıkları ve gelenekleri olan kabileler var. Pek çoğu günümüz dünyasının gelişmelerinden ve teknolojiden uzak yaşıyor. Onlardan biri de Hindistan'da bulunan Aghoriler. Hinduizm’in bir kolu olan ve genellikle toplumsal normların tam tersini yaparak 'aydınlanmaya' çalışan bir grup olan Aghoriler insan eti yemeleri ile biliniyor.

Gezgin Fatih Koparan Aghori Kabilesinden biri ile bir röportaj gerçekleştirdi. Adamın anlattıkları ise şaşkınlıktan şaşkınlığa sürükledi.