Helsinki'ye Giden Gezgin Uğur Kola Finlandiya'nın Eğitim Sistemini Anlattı

Kısa Ders Saatleri: Öğrenciler günde sadece 4 saat ders görüyorlar. Haftalık toplam ders süresi ise yaklaşık 20 saat. Bu, pek çok ülkedeki yoğun programın neredeyse yarısı demek.

Temiz Hava ve Hareket: Her teneffüste, hava ne kadar soğuk olursa olsun öğrenciler dışarı çıkıp temiz hava almak zorunda. Bu, zihnin tazelenmesi ve hareketlilik için şart koşuluyor.

Sınav Baskısı Yok: Belli bir yaşa kadar çocuklar herhangi bir sınava tabi tutulmuyor. Rekabet yerine öğrenmeyi sevdirmek ana hedef.

Ev Ödevi Yok (veya Çok Az): Okul bittiğinde eğitim süreci de bitiyor. Çocukların okul dışında 'çocukluklarını yaşaması', oyun oynaması ve aileleriyle vakit geçirmesi gerektiğine inanılıyor.

Neden Ödev Verilmiyor?

Sistemin en dikkat çekici yanlarından biri fırsat eşitliği vurgusu. Finlandiya eğitim modeli şunu savunuyor. Her çocuğun evdeki şartları aynı değildir. Birinin ailesi profesör olup derslerine yardım edebilirken, diğerinin ailesi yoğun çalışıyor veya yeterli eğitim seviyesine sahip olmayabilir. Eve ödev vermek, bu iki çocuk arasındaki uçurumu derinleştirir.

'Az aslında çoktur' felsefesini benimseyen Finlandiya, bu kadar az ders saati ve sıfır sınav stresiyle dünya çapındaki başarı testlerinde (PISA gibi) sürekli zirvede yer alıyor. Yorulmayan bir beynin çok daha verimli öğrendiği kanıtlanmış oluyor.