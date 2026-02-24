Yabancı İş Arkadaşlarına Türk Lezzetlerini Deneten Diyetisyen Bu Sefer de Bisküvili Pastayı Tanıttı

Kaynak: https://www.instagram.com/irlandanind...
Bisküvili pasta, he birimizin çocukluk döneminin vazgeçilmez tatlısı. Sadece bir paket bisküvi ve pudingle yapılabilen tatlının verdiği mutluluk, bugün bile her birimizi çocukluğuna götürüyor. Her bir lokmasında çocukluk anılarınızı hatırlatan, yıllar geçse de lezzetinden hiçbir şey kaybetmeyen bisküvili pastayı bugün kaç yaşında olursak olalım herhangi bir tatlıya değişmeyiz.
Yabancı iş arkadaşlarına ülkemizin lezzetlerini deneten 'irlandanindiyetisyeni', iş arkadaşlarını bisküvili pasta ile tanıştırdı. Pek çok kişinin beğenmesi ise her birimizi hem çocukluk dönemine götürdü hem gururlandırdı.
Baklavadan daha fazla beğenen var.
