Yabancı İş Arkadaşlarına Türk Lezzetlerini Deneten Diyetisyen Bu Sefer de Bisküvili Pastayı Tanıttı

Yabancı İş Arkadaşlarına Türk Lezzetlerini Deneten Diyetisyen Bu Sefer de Bisküvili Pastayı Tanıttı

24.02.2026 - 20:24

Bisküvili pasta, he birimizin çocukluk döneminin vazgeçilmez tatlısı. Sadece bir paket bisküvi ve pudingle yapılabilen tatlının verdiği mutluluk, bugün bile her birimizi çocukluğuna götürüyor. Her bir lokmasında çocukluk anılarınızı hatırlatan, yıllar geçse de lezzetinden hiçbir şey kaybetmeyen bisküvili pastayı bugün kaç yaşında olursak olalım herhangi bir tatlıya değişmeyiz.

Yabancı iş arkadaşlarına ülkemizin lezzetlerini deneten 'irlandanindiyetisyeni', iş arkadaşlarını bisküvili pasta ile tanıştırdı. Pek çok kişinin beğenmesi ise her birimizi hem çocukluk dönemine götürdü hem gururlandırdı.

Kaynak: https://www.instagram.com/irlandanind...
Baklavadan daha fazla beğenen var.

Baklavadan daha fazla beğenen var.

Bisküvili pasta bizim için sadece bir yiyecek değil, hayatımızın bir dönemi, bizim için lezzetinden çok anlamı değerli. Bu yüzden bugün yediğimiz herhangi bir tatlı, asla onun yerini alamıyor. Yabancıların da bizim duygusal olarak bağ kurduğumuz bu tatlığı beğeniyor olması videoyu izleyenleri garip bir şekilde mutlu etti.

