Bir Sosyal Medya Kullanıcısı İBB'nin Dağıttığı İftar Paketi'nin İçeriğini Paylaştı

Ramazan ayı geldi, milyonlarca vatandaş oruçlarına başladı. Ramazan bu yıl kış mevsimine denk geldiğinden, iftar yaklaşık 18.00 - 19.00 civarında yapılıyor. İftar vakti iş çıkış saatine denk gelenler bu konuda sıkıntı yaşıyor elbette. Vatandaşlar genel olarak yanına yiyecek alarak bu konuda önlem alsa da bazen trafik yüzünden hazırlıksız yakalanabiliyorlar. Birçok belediye bu konuda önlem alıyor.
Bir vatandaş İBB'nin dağıttığı iftar paketini paylaştı. Çorbadan tatlıya kadar pek çok detayın düşünüldüğü paket, özellikle oruç tutanların beğenisini topladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Paylaşıma göre İBB'nin dağıttığı iftar menüsünün içeriği şöyle;
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın