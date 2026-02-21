onedio
Bir Sosyal Medya Kullanıcısı İBB'nin Dağıttığı İftar Paketi'nin İçeriğini Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
21.02.2026 - 20:34

Ramazan ayı geldi, milyonlarca vatandaş oruçlarına başladı. Ramazan bu yıl kış mevsimine denk geldiğinden, iftar yaklaşık 18.00 - 19.00 civarında yapılıyor. İftar vakti iş çıkış saatine denk gelenler bu konuda sıkıntı yaşıyor elbette. Vatandaşlar genel olarak yanına yiyecek alarak bu konuda önlem alsa da bazen trafik yüzünden hazırlıksız yakalanabiliyorlar. Birçok belediye bu konuda önlem alıyor. 

Bir vatandaş İBB'nin dağıttığı iftar paketini paylaştı. Çorbadan tatlıya kadar pek çok detayın düşünüldüğü paket, özellikle oruç tutanların beğenisini topladı.

Paylaşıma göre İBB'nin dağıttığı iftar menüsünün içeriği şöyle;

Paylaşıma göre İBB'nin dağıttığı iftar menüsünün içeriği şöyle;

  • Kavurmalı Sandviç

  • Çorba

  • Meyve Suyu

  • Tatlı

  • Ekmek

  • Su

  • Çatal ve Kaşık Seti

