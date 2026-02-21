Uzman Sosyolog Kalem Kalem Hesapladı: Ev Hanımlarına Ücret Ödenseydi Maaşları Ne Kadar Olurdu?

Ev hanımlarının günlük yaşamları, birçok kişi tarafından basit ve rahat olarak algılanıyor. Fakat gün boyunca birçok işle uğraşmak zorunda kalıyor. Tüm ev halkının temiz barınma, beslenme gibi pek çok temel ihtiyacını ev hanımları organize ediyor. Yani ev hanımlarının yaptığı işler, genellikle göz ardı edilen ancak ailelerin düzenli ve huzurlu bir yaşam sürdürebilmesi için hayati önem taşıyan görevler. Peki ev hanımları bu görevler için ücret alsaydı?

Uzman Sosyolog Emir Sayar kadınların yaptıkları tüm işler karşılığında ücret almaları gerekseydi maaşlarının kaç TL olacağını hesapladı. Ortaya çıkan sonuç ise uzun uzun düşündürdü.