Uzman Sosyolog Kalem Kalem Hesapladı: Ev Hanımlarına Ücret Ödenseydi Maaşları Ne Kadar Olurdu?

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DTSe0oeDO5h/
Ev hanımlarının günlük yaşamları, birçok kişi tarafından basit ve rahat olarak algılanıyor. Fakat gün boyunca birçok işle uğraşmak zorunda kalıyor. Tüm ev halkının temiz barınma, beslenme gibi pek çok temel ihtiyacını ev hanımları organize ediyor. Yani ev hanımlarının yaptığı işler, genellikle göz ardı edilen ancak ailelerin düzenli ve huzurlu bir yaşam sürdürebilmesi için hayati önem taşıyan görevler. Peki ev hanımları bu görevler için ücret alsaydı?
Uzman Sosyolog Emir Sayar kadınların yaptıkları tüm işler karşılığında ücret almaları gerekseydi maaşlarının kaç TL olacağını hesapladı. Ortaya çıkan sonuç ise uzun uzun düşündürdü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yaptığı hesabı kısaca şöyle özetleyebiliriz;
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın