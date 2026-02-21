onedio
Uzman Sosyolog Kalem Kalem Hesapladı: Ev Hanımlarına Ücret Ödenseydi Maaşları Ne Kadar Olurdu?

Uzman Sosyolog Kalem Kalem Hesapladı: Ev Hanımlarına Ücret Ödenseydi Maaşları Ne Kadar Olurdu?

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
21.02.2026 - 16:58

Ev hanımlarının günlük yaşamları, birçok kişi tarafından basit ve rahat olarak algılanıyor. Fakat gün boyunca birçok işle uğraşmak zorunda kalıyor. Tüm ev halkının temiz barınma, beslenme gibi pek çok temel ihtiyacını ev hanımları organize ediyor. Yani ev hanımlarının yaptığı işler, genellikle göz ardı edilen ancak ailelerin düzenli ve huzurlu bir yaşam sürdürebilmesi için hayati önem taşıyan görevler. Peki ev hanımları bu görevler için ücret alsaydı?

Uzman Sosyolog Emir Sayar kadınların yaptıkları tüm işler karşılığında ücret almaları gerekseydi maaşlarının kaç TL olacağını hesapladı. Ortaya çıkan sonuç ise uzun uzun düşündürdü.

Yaptığı hesabı kısaca şöyle özetleyebiliriz;

Yaptığı hesabı kısaca şöyle özetleyebiliriz;

  • Temizlik: Haftada bir gün temizlikçi maliyeti üzerinden aylık 12.000 TL.

  • Ekstra Ev İşleri: Çamaşır (yıkama, kurutma, ütü, katlama) ve cam silme gibi işler için haftalık 1.000 TL'den aylık 4.000 TL.

  • Yemek Yapımı: Her gün yemek yapacak bir aşçı maliyeti (öğün başı 200 TL üzerinden) aylık 18.000 TL.

  • Refakatçilik: Ayda bir gün hastalık durumunda bakıcı/refakatçi maliyeti 1.500 TL.

  • Çocuk Bakımı: Bir çocuk bakıcısının aylık asgari ücret maliyeti 28.000 TL.

  • > Tüm bu kalemler toplandığında, bir ev kadınının emeğinin karşılığı aylık 63.500 TL olarak hesaplanıyor.

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
