Telefon Bağımlılığı Yüzünden İlaç Kullanmaya Başlayan Bir Genç Yaşadığı Süreci Anlattı

Pelin Yelda Göktepe
21.02.2026 - 16:34 Son Güncelleme: 21.02.2026 - 16:43

Telefon bağımlılığı artık neredeyse çağın hastalığı haline geldi. Telefonlar, hayatımızın ayrılmaz bir parçası. Aslında pek çok temel ihtiyacımız için de kullandığımız telefonlar bazen ciddi anlamda vakit kaybettirebiliyor. Telefon ve sosyal medya bağımlılığı yüzünden pek çok kişinin odak süresi ciddi anlamda düştü. İnsanlar bunun için kendince çözümler bulmaya çalışıyor. 

'mustafatiryakioglu1' isimli bir Tiktok kullanıcısı telefon bağımlılığı yüzünden psikoloğa başvurdu. Başına birbirinden ilginç olaylar gelen genç o anları da sosyal medya hesabından paylaştı.

Kaynak: https://www.tiktok.com/@mustafatiryak...
Peki ekran süresini azaltmak için neler yapılabilir?

  • Gri Ölçek (Grayscale): Ayarlardan ekranı siyah-beyaz yap. Beyninin dopamin isteği anında azalır.

  • Bildirimleri Kapat: Sadece WhatsApp gibi kritik olanlar kalsın; gerisi dikkatini dağıtır.

  • Ana Ekranı Boşalt: Sosyal medya uygulamalarını klasörlerin içine sakla veya ana ekrandan kaldır.

  • Şarj Yeri: Telefonu yatak odasında değil, başka bir odada şarj et.

  • 20 Dakika Kuralı: Odaklanman gereken bir iş varken telefonu başka bir odaya bırak.

  • Yemekte Yasak: Yemek yerken ekranı tamamen kapat.

  • Ekran Süresi Limitleri: iOS veya Android ayarlarından en çok vakit harcadığın uygulamalara (Instagram, TikTok vb.) günlük 45 dakika sınırı koy.

