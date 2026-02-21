Telefon Bağımlılığı Yüzünden İlaç Kullanmaya Başlayan Bir Genç Yaşadığı Süreci Anlattı

Kaynak: https://www.tiktok.com/@mustafatiryak...
Telefon bağımlılığı artık neredeyse çağın hastalığı haline geldi. Telefonlar, hayatımızın ayrılmaz bir parçası. Aslında pek çok temel ihtiyacımız için de kullandığımız telefonlar bazen ciddi anlamda vakit kaybettirebiliyor. Telefon ve sosyal medya bağımlılığı yüzünden pek çok kişinin odak süresi ciddi anlamda düştü. İnsanlar bunun için kendince çözümler bulmaya çalışıyor.
'mustafatiryakioglu1' isimli bir Tiktok kullanıcısı telefon bağımlılığı yüzünden psikoloğa başvurdu. Başına birbirinden ilginç olaylar gelen genç o anları da sosyal medya hesabından paylaştı.
Peki ekran süresini azaltmak için neler yapılabilir?
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
