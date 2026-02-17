Evde Video Çekmeye Çalışan Bir İçerik Üreticisi Annesinin Tavrı Yüzünden Gözyaşlarını Tutamadı

Kaynak: https://www.instagram.com/melisalicio...
Günümüzde, içerik üreticiliği sadece bir hobi ya da yan iş olmaktan çıktı. Artık pek çok kişi için tam zamanlı, profesyonel bir meslek haline geldi. İnternetin ve sosyal medyanın hayatımızın merkezine yerleşmesiyle, içerik üreticilerinin sayısı da arttı elbette. Fakat bunu bir mesleğe dönüştürmek için istikrarlı devam edilmesi gereken uzun bir yol var. Bu yolda ise pek çok engelle karşılaşılabiliyor haliyle.
'melisaliciogluu' isimli içerik üreticisi, annesinin yanında video çekerken yaşadıklarını paylaştı. Annesinin gösterdiği tavır yüzünden gözyaşlarını tutamayan kadının videosuna destek mesajları yağdı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Anneye hak verenler de oldu, genç kadına destek olanlar da.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın