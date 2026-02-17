onedio
Evde Video Çekmeye Çalışan Bir İçerik Üreticisi Annesinin Tavrı Yüzünden Gözyaşlarını Tutamadı

Evde Video Çekmeye Çalışan Bir İçerik Üreticisi Annesinin Tavrı Yüzünden Gözyaşlarını Tutamadı

Günümüzde, içerik üreticiliği sadece bir hobi ya da yan iş olmaktan çıktı. Artık pek çok kişi için tam zamanlı, profesyonel bir meslek haline geldi. İnternetin ve sosyal medyanın hayatımızın merkezine yerleşmesiyle, içerik üreticilerinin sayısı da arttı elbette. Fakat bunu bir mesleğe dönüştürmek için istikrarlı devam edilmesi gereken uzun bir yol var. Bu yolda ise pek çok engelle karşılaşılabiliyor haliyle. 

'melisaliciogluu' isimli içerik üreticisi, annesinin yanında video çekerken yaşadıklarını paylaştı. Annesinin gösterdiği tavır yüzünden gözyaşlarını tutamayan kadının videosuna destek mesajları yağdı.

Anneye hak verenler de oldu, genç kadına destek olanlar da.

Anneye hak verenler de oldu, genç kadına destek olanlar da.

Her dönem yeni meslekler ortaya çıkıyor. Kuşaklar arasında yaşanan çatışmalara en çok da bu mesele sebep oluyor. Yeni nesil artık içerik üreticiliğini bir meslek olarak görüyor fakat önceki nesiller evden video çekerek para kazanılacağı meselesine henüz hakim değil. Bu sebeple gençler, ailelerine durumu pek de anlatamıyor. Bu yüzden videoda annenin isyanına hak verenler de oldu, içerik üretmeye çalışan kadına da.

