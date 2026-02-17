Bir Pilotun Paylaştığı "Pilot Olarak Bir Uçuş Günüm Nasıl Geçiyor?" Videosu Beğeni Topladı

Kaynak: https://www.instagram.com/thebernathe...
Pilotluk, yüksek bir cesaret gerektiren ve kararlılık isteyen bir meslek. Mesleğin sadece kendisi değil eğitim süreci de oldukça zorlu. Yüksek hızlarda uçmak, karmaşık manevralar yapmak ve beklenmedik durumlarla başa çıkmak bu mesleğin temel gereklilikleri. Fakat aynı zamanda uçmak bazıları için bir tutku olduğundan, tüm bunlar mesele bile değil.
'thebernathea' isimli bir pilot, bir uçuş gününün nasıl geçtiğini paylaştı. Tüm detayları paylaştığı videosu beğeni topladı.
Hem gururlandırdı hem ilham oldu.
Kadınlar her yerde, her alanda var. Çok havalı, çok güzel bir meslek kutlarım ✌