Bir Pilotun Paylaştığı "Pilot Olarak Bir Uçuş Günüm Nasıl Geçiyor?" Videosu Beğeni Topladı

Pelin Yelda Göktepe
17.02.2026 - 19:41

Pilotluk, yüksek bir cesaret gerektiren ve kararlılık isteyen bir meslek. Mesleğin sadece kendisi değil eğitim süreci de oldukça zorlu. Yüksek hızlarda uçmak, karmaşık manevralar yapmak ve beklenmedik durumlarla başa çıkmak bu mesleğin temel gereklilikleri. Fakat aynı zamanda uçmak bazıları için bir tutku olduğundan, tüm bunlar mesele bile değil. 

'thebernathea' isimli bir pilot, bir uçuş gününün nasıl geçtiğini paylaştı. Tüm detayları paylaştığı videosu beğeni topladı.

Hem gururlandırdı hem ilham oldu.

Pilotluk dünyanın en zor ve stresli işlerinden biri olarak tanımlanıyor. Onlarca yolcunun canı size emanet ediliyor. Her ne kadar günümüzde uçak kazası oldukça az yaşansa da hala insanların içerisine bir korku var. Böyle zorlu bir mesleği başarıyla icra eden pilot hem gururlandırdı hem de kendisi gibi pilot olmak isteyenlere ilham verdi.

