Uzun Zamandır İngiltere'de Yaşayan Bir Kadın Ülkede Bıçak Satın Almanın Zorluğunu Anlattı

Dünyanın dört bir yanında her ülke, farklı güvenlik sorunlarıyla karşı karşıya. Her birinin bu sorunları çözmek için çeşitli tedbirleri var elbette Bu tedbirler, ülkelerin güvenlik durumlarını iyileştirmek ve vatandaşlarının yaşamlarını korumak için hayati öneme sahip. Bu sorunlar ve alınan tedbirler de ülkeden ülkeye değişiklik gösteriyor. Bu nedenle bir ülkenin yasakları başka bir ülkede oldukça garip karşılanabiliyor.

Uzun zamandır İngiltere'de yaşayan bir kadın, bıçak almayı başardığını büyük bir sevinçle paylaştı. İngiltere'de bıçak satın almanın zorluğundan bahseden kadın, yaşadığı süreci anlattı.