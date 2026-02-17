onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Uzun Zamandır İngiltere'de Yaşayan Bir Kadın Ülkede Bıçak Satın Almanın Zorluğunu Anlattı

Uzun Zamandır İngiltere'de Yaşayan Bir Kadın Ülkede Bıçak Satın Almanın Zorluğunu Anlattı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
17.02.2026 - 17:36

İçerik Devam Ediyor

Dünyanın dört bir yanında her ülke, farklı güvenlik sorunlarıyla karşı karşıya. Her birinin bu sorunları çözmek için çeşitli tedbirleri var elbette Bu tedbirler, ülkelerin güvenlik durumlarını iyileştirmek ve vatandaşlarının yaşamlarını korumak için hayati öneme sahip. Bu sorunlar ve alınan tedbirler de ülkeden ülkeye değişiklik gösteriyor. Bu nedenle bir ülkenin yasakları başka bir ülkede oldukça garip karşılanabiliyor. 

Uzun zamandır İngiltere'de yaşayan bir kadın, bıçak almayı başardığını büyük bir sevinçle paylaştı. İngiltere'de bıçak satın almanın zorluğundan bahseden kadın, yaşadığı süreci anlattı.

Kaynak: https://x.com/haberebibak/status/2023...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İngiltere'de bıçak satın almak neden zor?

İngiltere'de bıçak satın almak neden zor?

İngiltere'de, özellikle de Londra gibi büyük şehirlerde bıçak satın almanın bu kadar prosedürlü olmasının temel sebebi, ülkedeki 'knife crime' (bıçaklı suçlar) oranlarındaki artışa karşı alınan sıkı güvenlik önlemleri. 

  • Sıkı Yaş Kontrolü: İngiltere yasalarına göre 18 yaşın altındakilere bıçak satmak yasa dışıdır. 'Challenge 25' politikası gereği, 25 yaşından küçük görünen herkesten kimlik doğrulaması istenir.

  • Güvenli Saklama Koşulları: Market ve mağazalarda bıçaklar genellikle reyonda açıkta bulunmaz. Hırsızlığı ve anlık suistimalleri önlemek için kilitli dolaplarda veya tezgah arkasında tutulur.

  • Kayıt ve Takip: Bazı mağazalar, satışı sisteme işleyerek kimlik bilgilerini teyit eder. Bu, olası bir adli durumda takibi kolaylaştırmak içindir.

  • Online Satış Zorlukları: İnternetten bıçak sipariş ettiğinizde, kurye paketi teslim ederken mutlaka yüz yüze kimlik kontrolü yapmak zorundadır. 'Kapıya bırak' seçeneği bu tür ürünler için geçerli değildir.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın