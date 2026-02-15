onedio
Sokak Başı Satılıyor: Kazakistan'da Bir Kadın Popüler Olan İlginç Atıştırmalığı Paylaştı

Sokak Başı Satılıyor: Kazakistan'da Bir Kadın Popüler Olan İlginç Atıştırmalığı Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
15.02.2026 - 12:45

Mineral eksikliği, anemi, pike sendromu gibi pek çok rahatsızlık insanlarda kil, toprak ya da tebeşir yeme isteği uyandırabiliyor bildiğiniz üzere. Kil yeme isteği genellikle vücuttaki demir, kalsiyum ve çinko gibi mineral eksiklikleriyle ilişkilendiriliyor. Bunun için özel killer satılıyor. Fakat o kadar yaygın değil çünkü genellikle isteği bastırmak yerine sorunu çözmek önceliklendiriliyor. 

'rukiyaelza' isimli içerik üreticisi Kazakistan'da sokak başında bulunan kil tezgahlarını gösterdi. Kazakistan'da kil ve tebeşirin çok sık tüketildiğini belirten kadın, ülkede bu ürünlerin atıştırmalık olarak görüldüğünü belirtti.

Neden Kazakistan'da kil ya da tebeşir yemek bu kadar yaygın?

Neden Kazakistan'da kil ya da tebeşir yemek bu kadar yaygın?

Kazakistan'da hem anemi (kansızlık) hem de buna bağlı olarak gelişen pika (özellikle kil yeme) davranışı, dünya geneline ve Batı ülkelerine kıyasla oldukça yüksek. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve çeşitli sağlık araştırmalarına göre, Kazakistan'da özellikle kadınlar ve çocuklar arasında anemi ciddi bir halk sağlığı sorunu. Kadınlar ve Çocuklar: Bazı dönemlerde yapılan araştırmalarda, Kazakistan'daki üreme çağındaki kadınların ve 5 yaş altı çocukların %40'tan fazlasında anemi tespit edilmiş. Bu oran, ülkeyi anemi açısından 'yüksek riskli' kategorisine sokuyor. Bunun temel sebepleri bölgesel beslenme alışkanlıkları. 

Bu yüzden Kazakistan'da pika sendromui dünya ortalamasının üzerinde. Ancak yerel halk bunu genellikle tıbbi bir bozukluktan ziyade, vücudun bir ihtiyacı veya kültürel bir tercih olarak görüyor.

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
