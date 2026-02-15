Sokak Başı Satılıyor: Kazakistan'da Bir Kadın Popüler Olan İlginç Atıştırmalığı Paylaştı

Mineral eksikliği, anemi, pike sendromu gibi pek çok rahatsızlık insanlarda kil, toprak ya da tebeşir yeme isteği uyandırabiliyor bildiğiniz üzere. Kil yeme isteği genellikle vücuttaki demir, kalsiyum ve çinko gibi mineral eksiklikleriyle ilişkilendiriliyor. Bunun için özel killer satılıyor. Fakat o kadar yaygın değil çünkü genellikle isteği bastırmak yerine sorunu çözmek önceliklendiriliyor.

'rukiyaelza' isimli içerik üreticisi Kazakistan'da sokak başında bulunan kil tezgahlarını gösterdi. Kazakistan'da kil ve tebeşirin çok sık tüketildiğini belirten kadın, ülkede bu ürünlerin atıştırmalık olarak görüldüğünü belirtti.