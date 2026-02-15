Bir İçerik Üreticisi Yapay Zekaya Sordu: "İsviçre'de Türkler Yaşasaydı Nasıl Görünürdü?"

Kaynak: https://www.instagram.com/kesfi_isvic...
Ülkemiz dünyanın en güzel coğrafyalarından birine sahip. Bir yandan tarihin en eski medeniyetlerine ev sahipliği yaparken, diğer yandan doğa severler için bir cennet sunuyor. Ayrıca ülkemizde dört mevsim aynı anda yaşanıyor. Doğanın tüm renklerini ve eşsiz manzaralarını topraklarımızda görmemiz mümkün. Fakat kıymetini yeterince biliyor muyuz?
'kesfi_isvicre' isimli sosyal medya kullanıcısı yapay zekaya 'İsviçre'de Türkler yaşasaydı nasıl görünürdü?' sorusunu sordu. Ortaya çıkan görüntü ise düşündürdü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Betonlaşma dikkat çekti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın