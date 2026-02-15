onedio
Bir İçerik Üreticisi Yapay Zekaya Sordu: "İsviçre'de Türkler Yaşasaydı Nasıl Görünürdü?"

Pelin Yelda Göktepe
15.02.2026 - 09:02

Ülkemiz dünyanın en güzel coğrafyalarından birine sahip. Bir yandan tarihin en eski medeniyetlerine ev sahipliği yaparken, diğer yandan doğa severler için bir cennet sunuyor. Ayrıca ülkemizde dört mevsim aynı anda yaşanıyor. Doğanın tüm renklerini ve eşsiz manzaralarını topraklarımızda görmemiz mümkün. Fakat kıymetini yeterince biliyor muyuz?

'kesfi_isvicre' isimli sosyal medya kullanıcısı yapay zekaya 'İsviçre'de Türkler yaşasaydı nasıl görünürdü?' sorusunu sordu. Ortaya çıkan görüntü ise düşündürdü.

Kaynak: https://www.instagram.com/kesfi_isvic...
Betonlaşma dikkat çekti.

Yapay zeka İsviçre'nin düz ve sessiz doğasına oteller, kafeler yerleştirdi. Aynı zamanda bazı bölgelere Karadeniz'deki meşhur sıvasız apartmanlardan yerleştirdi. Görüntüler akıllara, son dönemde muhteşem doğasının geldiği hal nedeniyle pek çok kez gündem olan Ayder Yaylası'nı getirdi.

