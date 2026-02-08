onedio
Kar Yağışının Etkisi Altına Giren Japonya'da Anime Filmlerini Aratmayan Görüntüler Beğeni Topladı

Kar Yağışının Etkisi Altına Giren Japonya'da Anime Filmlerini Aratmayan Görüntüler Beğeni Topladı

08.02.2026 - 12:01

Bu sene dünyanın dört bir yanı beklenenden daha erken bir biçimde kışa girdi. Kar yağışı pek şok noktayı etkisi altına altı. Pek çok yerde elbette günlük hayat sekteye uğradı, okullar tatil edildi, işine gitmeye çalışanlar büyük zorluklar yaşadı. Bunun yanında beyaz örtü ile kaplanan alanlarda kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. 

Japonya da yoğun kar yağışının etkisi altına girdi. Çekilen görüntüler anime filmlerinden sahneleri anımsattı.

Pek çok ülkede benzer görüntüler var.

Pek çok ülkede benzer görüntüler var.

Her sene karın yapmasını büyük heyecanla beklerken bu sene kar ülkemize de erken geldi. Hatta İstanbul da dahil pek çok ilde okullar tatil edildi. Rusya'da ise kar binaların 4. katına kadar ulaştı. İnsanlar camlardan kar yığınlarının üzerine atladı. Japonya gibi pek çok ülkede de insanlar karın romantik manzarasının tadını çıkardı. İlerleyen günlerde İstanbul ve çevresinde yeni bir kar yağışı ihtimali ise beklenmiyor.

