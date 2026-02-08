Kar Yağışının Etkisi Altına Giren Japonya'da Anime Filmlerini Aratmayan Görüntüler Beğeni Topladı

Her sene karın yapmasını büyük heyecanla beklerken bu sene kar ülkemize de erken geldi. Hatta İstanbul da dahil pek çok ilde okullar tatil edildi. Rusya'da ise kar binaların 4. katına kadar ulaştı. İnsanlar camlardan kar yığınlarının üzerine atladı. Japonya gibi pek çok ülkede de insanlar karın romantik manzarasının tadını çıkardı. İlerleyen günlerde İstanbul ve çevresinde yeni bir kar yağışı ihtimali ise beklenmiyor.