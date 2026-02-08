Kar Yağışının Etkisi Altına Giren Japonya'da Anime Filmlerini Aratmayan Görüntüler Beğeni Topladı

Bu sene dünyanın dört bir yanı beklenenden daha erken bir biçimde kışa girdi. Kar yağışı pek şok noktayı etkisi altına altı. Pek çok yerde elbette günlük hayat sekteye uğradı, okullar tatil edildi, işine gitmeye çalışanlar büyük zorluklar yaşadı. Bunun yanında beyaz örtü ile kaplanan alanlarda kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.
Japonya da yoğun kar yağışının etkisi altına girdi. Çekilen görüntüler anime filmlerinden sahneleri anımsattı.
Pek çok ülkede benzer görüntüler var.
