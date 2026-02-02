onedio
Gezgin Uğur Kola Buz Gibi Havada Suya Giren Norveçlileri Paylaştı: Bu Havada Neden Yapıyorlar?

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
02.02.2026 - 10:02

Norveç dünyanın en soğuk ülkelerinden biri. Elbette soğuk, bu insanların yaşam tarzı. Kışın çiviledikleri araba lastikleri, yerden ısıtma sistemine sahip yollar, kat kat giyindikleri konforlu kıyafetlerle kış mevsimini konforlu bir şekilde geçiriyorlar. Bir de değişmeyen kış alışkanlıkları var elbette. 

Gezgin Uğur Kola, Norveç'te buz gibi havada suya giren insanları paylaştı. Görüntüler izlerken bile donmamıza sebep oldu.

Son dönemde ünlü isimlerin de soğuk suya girdiğini görüyoruz. Peki bunu neden yapıyorlar?

  • Vücut Direnci ve Zindelik: Videoda da belirtildiği gibi, aşırı sıcak (sauna) sonrası aşırı soğuğa (deniz/buzlu su) girmek vücutta güçlü bir şok etkisi yaratır. Bu durum kan dolaşımını hızlandırır, bağışıklık sistemini güçlendirir ve kişiyi daha enerjik hissettirir.

  • Adrenalin ve Endorfin: Soğuk su şoku, vücudun adrenalin ve endorfin salgılamasına neden olur. Bu da doğal bir mutluluk ve rahatlama hissi sağlar.

Saunaların buradaki rolü ne?

  • Vücudu Hazırlama: İnsanlar önce sıcacık saunalarda vücut ısılarını iyice yükseltiyorlar. Bu, gözeneklerin açılmasını ve kasların gevşemesini sağlıyor.

  • Döngü (Sıcak-Soğuk Terapi): Videoda Oslo'daki yüzen saunaları görüyoruz. İnsanlar saunada iyice ısındıktan sonra dışarı çıkıp kendilerini -16, -20 derece gibi dondurucu havada suya bırakıyorlar. Bu döngü (sıcak sauna -> soğuk deniz -> tekrar sıcak sauna) kuzey kültüründe hem fiziksel hem de zihinsel bir arınma yöntemi olarak kabul ediliyor.

  • Sosyalleşme: Norveç ve diğer İskandinav ülkelerinde bu saunalar aynı zamanda insanların bir araya gelip vakit geçirdiği sosyal alanlardır.

