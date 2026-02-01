Küçük Şehirde Yaşayanlar İzlerken Yoruldu: Bir Kadın İstanbul'da İşe Gitme Yolculuğunu Paylaştı

Kaynak: https://x.com/aykiricomtr/status/2017...
İstanbul, dünyanın en güzel metropollerinden biri. Ancak, bu büyülü şehirde yaşamak her zaman kolay olmayabiliyor. Yoğun trafik, kalabalık ve hızlı yaşam temposu, pek çok kişiyi zorluyor. İstanbul'u terk etmek ise elbette herkes için kolay değil. Bu yüzden özellikle işe gidip gelmek bile başlı başına bir mücadeleye dönüşebiliyor.
İstanbul'da yaşayan bir kadın, işe giderken yaptığı yolculuğu tüm detaylarıyla paylaştı. Ortaya çıkan görüntüler, özellikle küçük şehirde yaşayanlara bir hayli garip geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Pek çok kişi küçük şehirlere göç etti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın