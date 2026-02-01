onedio
Küçük Şehirde Yaşayanlar İzlerken Yoruldu: Bir Kadın İstanbul'da İşe Gitme Yolculuğunu Paylaştı

Küçük Şehirde Yaşayanlar İzlerken Yoruldu: Bir Kadın İstanbul'da İşe Gitme Yolculuğunu Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
01.02.2026 - 15:53

İçerik Devam Ediyor

İstanbul, dünyanın en güzel metropollerinden biri. Ancak, bu büyülü şehirde yaşamak her zaman kolay olmayabiliyor. Yoğun trafik, kalabalık ve hızlı yaşam temposu, pek çok kişiyi zorluyor. İstanbul'u terk etmek ise elbette herkes için kolay değil. Bu yüzden özellikle işe gidip gelmek bile başlı başına bir mücadeleye dönüşebiliyor.

İstanbul'da yaşayan bir kadın, işe giderken yaptığı yolculuğu tüm detaylarıyla paylaştı. Ortaya çıkan görüntüler, özellikle küçük şehirde yaşayanlara bir hayli garip geldi.

Pek çok kişi küçük şehirlere göç etti.

Pek çok kişi küçük şehirlere göç etti.

İstanbul'da trafiğin ve kalabalığın yanı sıra yaşam maliyetleri de bir hayli artınca insanlar rotayı küçük şehirlere çevirdi. Evden çalıma sisteminin yaygınlaşmasıyla bu durum kolaylaşsa da herkes için elbette mümkün değil. İstanbul'daki gibi iş imkanlarını her yerde bulmak kolay değil. Aynı zamanda yine pek çok kişi de İstanbul dışında bir hayat sürdürebilmenin mümkün olmadığına inanıyor. Bu tarz günlük yaşam rutinleri, küçük şehirlerde yaşayanlar için garip olsa da İstanbullular için normalleşmiş durumda.

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
