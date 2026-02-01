Küçük Şehirde Yaşayanlar İzlerken Yoruldu: Bir Kadın İstanbul'da İşe Gitme Yolculuğunu Paylaştı

İstanbul, dünyanın en güzel metropollerinden biri. Ancak, bu büyülü şehirde yaşamak her zaman kolay olmayabiliyor. Yoğun trafik, kalabalık ve hızlı yaşam temposu, pek çok kişiyi zorluyor. İstanbul'u terk etmek ise elbette herkes için kolay değil. Bu yüzden özellikle işe gidip gelmek bile başlı başına bir mücadeleye dönüşebiliyor.

İstanbul'da yaşayan bir kadın, işe giderken yaptığı yolculuğu tüm detaylarıyla paylaştı. Ortaya çıkan görüntüler, özellikle küçük şehirde yaşayanlara bir hayli garip geldi.