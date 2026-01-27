onedio
ABD'de Yaşayan Bir Türk Yeni Evlenecekler İçin Gereken Tüm Beyaz Eşyaların Fiyatını Hesapladı

ABD'de Yaşayan Bir Türk Yeni Evlenecekler İçin Gereken Tüm Beyaz Eşyaların Fiyatını Hesapladı

27.01.2026 - 18:43

Son dönemde, yuva kurmak ciddi anlamla maliyetli bir hal aldı. Hem düğün organizasyonları hem de ev eşyalarının fiyatlarındaki artış, çiftleri ciddi anlamda zorluyor. Bu durum, çiftlerin evlilik planlarını ertelemesine veya daha mütevazı bir düğün düşünme gibi seçeneklere yönlenmelerine sebep oluyor. Peki diğer ülkelerde durum nasıl?

Amerika'da yaşayan Rafet Bala isimli içerik üreticisi, yeni evlencek bir çift için gerekli olabilecek tüm beyaz eşyaların toplam fiyatını hesapladı. Ürünlerin sadece 40 gün çalışılarak alınabileceği bilgisi ise özellikle evlilik planı yapanları düşündürdü.

ABD'de yaklaşık 13 bin dolar tutan bu ürünlerin Türkiye'de toplam fiyatı ne olurdu?

ABD'de yaklaşık 13 bin dolar tutan bu ürünlerin Türkiye'de toplam fiyatı ne olurdu?

Videodaki Ürün Listesi

  • Fırın: $2.160

  • Buzdolabı: $2.600

  • Bulaşık Makinesi: $750

  • Çamaşır ve Kurutma Makinesi (Set): $2.300

  • Mikrodalga Fırın: $550

  • Derin Dondurucu: $750

  • Robot Süpürge: $530

  • Hamur Makinesi (KitchenAid): $350

  • Airfryer (Ninja): $100

  • Televizyon (Sony 4K): $2.500

  • Ekmek Kızartma Makinesi: $60

Ocak 2026 verilerine göre, bu listenin Türkiye'deki toplam maliyeti yaklaşık 550.000 TL ile 750.000 TL arasında değişir. Yani 28.075 TL olan net asgari ücretle çalışan birinin alabilmesi için yemeden içmeden yaklaşık 20 ila 25 ay boyunca çalışması gerekiyor.

