ABD'de Yaşayan Bir Türk Yeni Evlenecekler İçin Gereken Tüm Beyaz Eşyaların Fiyatını Hesapladı

Son dönemde, yuva kurmak ciddi anlamla maliyetli bir hal aldı. Hem düğün organizasyonları hem de ev eşyalarının fiyatlarındaki artış, çiftleri ciddi anlamda zorluyor. Bu durum, çiftlerin evlilik planlarını ertelemesine veya daha mütevazı bir düğün düşünme gibi seçeneklere yönlenmelerine sebep oluyor. Peki diğer ülkelerde durum nasıl?

Amerika'da yaşayan Rafet Bala isimli içerik üreticisi, yeni evlencek bir çift için gerekli olabilecek tüm beyaz eşyaların toplam fiyatını hesapladı. Ürünlerin sadece 40 gün çalışılarak alınabileceği bilgisi ise özellikle evlilik planı yapanları düşündürdü.