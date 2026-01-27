onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Galeride Yok! Bir Sosyal Medya Kullanıcısı Koç Üniversitesi'nin Otoparkını Görüntüledi

Galeride Yok! Bir Sosyal Medya Kullanıcısı Koç Üniversitesi'nin Otoparkını Görüntüledi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
27.01.2026 - 16:55 Son Güncelleme: 27.01.2026 - 17:04

İçerik Devam Ediyor

Koç Üniversitesi, ülkemizin en yüksek öğrenim ücretlerine sahip okullardan biri olarak biliniyor. Eğitimi ve sunduğu olanaklarla öne çıkan üniversite son dönemde hem kampüsü hem yurtları hem de öğrencilerinin çektiği bütçe videoları ile sık sık gündem oluyor.

'1istanbulogrencisi' isimli içerik üreticisi Koç Üniversitesi'nin otoparkını görüntüledi. Ortaya çıkan görüntü ise dudak uçuklattı.

Kaynak: https://www.tiktok.com/@1istanbulogre...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

"Bu arabalar galerilerde yok!"

"Bu arabalar galerilerde yok!"

Daha önce de pek çok özel üniversitenin otoparkı görüntülenmişti. Her birinde de benzer görüntüler vardı. Öğrencilik pek çok kişinin ekonomik olarak en zorlandığı dönem. Pek çok öğrenci barınma ve beslenme gibi temel ihtiyaçlarını karşılarken bile zorluk yaşayabiliyor. Hal böyle olunca görüntülere de 'Sınıf kinim oluştu' yorumları geliyor.

👇

👇
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
2
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın