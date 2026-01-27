Galeride Yok! Bir Sosyal Medya Kullanıcısı Koç Üniversitesi'nin Otoparkını Görüntüledi

Kaynak: https://www.tiktok.com/@1istanbulogre...
Koç Üniversitesi, ülkemizin en yüksek öğrenim ücretlerine sahip okullardan biri olarak biliniyor. Eğitimi ve sunduğu olanaklarla öne çıkan üniversite son dönemde hem kampüsü hem yurtları hem de öğrencilerinin çektiği bütçe videoları ile sık sık gündem oluyor.
'1istanbulogrencisi' isimli içerik üreticisi Koç Üniversitesi'nin otoparkını görüntüledi. Ortaya çıkan görüntü ise dudak uçuklattı.
"Bu arabalar galerilerde yok!"
