Norveç'te Yaşayan Bir Aile Tesla'nın Buz Çözme Özelliğinin -21 Derecede Çalışıp Çalışmadığını Denedi

Kış bu sene aniden bastırdı. Yollar bir anda karla kaplanınca araç sahipleri de zor anlar yaşadı. Bu süreçte en çok da Tesla araçlar gündem oldu. Buz çözme özelliği olan Tesla'ların performansları, araç sahipleri tarafından sosyal medyada sık sık paylaşıldı. Peki Tesla'nın buz çözme özelliği her ülkede aynı biçimde çalışıyor mu?
Norveç'te yaşayan 'norwaytodayy' isimli sosyal medya kullanıcısı -21 derecede dışarda kalan Tesla aracının buz çözme özelliğinin çalışıp çalışmayacağını denedi. Sonuç pek çok kişini şaşırttı.
Norveç'te sınıfta kaldı.
