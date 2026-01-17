onedio
Norveç'te Yaşayan Bir Aile Tesla'nın Buz Çözme Özelliğinin -21 Derecede Çalışıp Çalışmadığını Denedi

Norveç'te Yaşayan Bir Aile Tesla'nın Buz Çözme Özelliğinin -21 Derecede Çalışıp Çalışmadığını Denedi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
17.01.2026 - 23:30

Kış bu sene aniden bastırdı. Yollar bir anda karla kaplanınca araç sahipleri de zor anlar yaşadı. Bu süreçte en çok da Tesla araçlar gündem oldu. Buz çözme özelliği olan Tesla'ların performansları, araç sahipleri tarafından sosyal medyada sık sık paylaşıldı. Peki Tesla'nın buz çözme özelliği her ülkede aynı biçimde çalışıyor mu?

Norveç'te yaşayan 'norwaytodayy' isimli sosyal medya kullanıcısı -21 derecede dışarda kalan Tesla aracının buz çözme özelliğinin çalışıp çalışmayacağını denedi. Sonuç pek çok kişini şaşırttı.

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DTdM3nXCr4a/
Norveç'te sınıfta kaldı.

Tesla'nın buz çözme özelliği, videodaki -21°C gibi ekstrem koşullarda kağıt üzerinde çalışsa da pratik kullanımda sınıfta kaldı. Aracın sahipleri uygulamadan sistemi başlattığında, araç içindeki ısıtıcılar devreye girerek yaklaşık 20 dakika içinde ön camdaki kalın buz tabakasını eritmeyi başardı. Fakat bu ısı enerjisi kapı mekanizmalarına ulaşmakta yetersiz kaldı. Tesla’nın gömme kapı kolları ve camların kapı fitillerine sıkışması nedeniyle, araç içi 18°C’ye kadar ısınsa bile kapılar fiziksel olarak donmuş halde kaldı. Sonuç olarak, buz çözme modu camları temizleyip kabini ısıtsa da, kapıların mekanik olarak kilitlenmesini engelleyemediği için 45 dakikanın sonunda aracın içine giremediler.

