Rusya'nın Kamçatka Bölgesinde Yağan Kar 4. Kata Kadar Ulaşınca Bir Adam Camdan Karlara Atladı

Bu sene kış dünyanın her yerine beklenenden erken geldi ve bir anda pek çok bölge yoğun kar yağışının etkisi altına girdi. Ülkemizde de pek çok şehir beyaza büründü. İstanbul da dahil pek çok ilde kar tatilleri oldu. Zaten soğuğuyla meşhur olan Rusya'dan da akılalmaz kar görüntüleri gelmeye başladı.
Özellikle Kamçatka Adası beyaz örtüye tam anlamıyla teslim oldu. 4 metreyi aşan kar kalınlığında insanlar kendi çabalarıyla yolları açmaya çalışırken bazı bölgelerde karın, binaların 4. katına kadar ulaştığı görüldü.
Bir adam evinin penceresinden karlara atladı.
Adam herhangi bir zarar görmedi;
moruk oradan nasıl çıkacaksın
Bide ters takla atarak omurilik üstüne kumar oynamak… Ne su ne yumuşak bir yere eğer profesyonel falan değilseniz asla atlamayın şu şekilde geri dönüşü olmay... Devamını Gör
