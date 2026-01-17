onedio
Rusya'nın Kamçatka Bölgesinde Yağan Kar 4. Kata Kadar Ulaşınca Bir Adam Camdan Karlara Atladı

Rusya'nın Kamçatka Bölgesinde Yağan Kar 4. Kata Kadar Ulaşınca Bir Adam Camdan Karlara Atladı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
17.01.2026

Bu sene kış dünyanın her yerine beklenenden erken geldi ve bir anda pek çok bölge yoğun kar yağışının etkisi altına girdi. Ülkemizde de pek çok şehir beyaza büründü. İstanbul da dahil pek çok ilde kar tatilleri oldu. Zaten soğuğuyla meşhur olan Rusya'dan da akılalmaz kar görüntüleri gelmeye başladı. 

Özellikle Kamçatka Adası beyaz örtüye tam anlamıyla teslim oldu. 4 metreyi aşan kar kalınlığında insanlar kendi çabalarıyla yolları açmaya çalışırken bazı bölgelerde karın, binaların 4. katına kadar ulaştığı görüldü.

Bir adam evinin penceresinden karlara atladı.

Bir adam evinin penceresinden karlara atladı.

Kar kalınlığının neredeyse penceresinin altına kadar ulaştığını fark eden adam kendisini evinin camından karlara bıraktı. Viral olan bu tehlikeli hareketi tepki de çekti.

Adam herhangi bir zarar görmedi;

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Emre Keskin

moruk oradan nasıl çıkacaksın

ömer

Bide ters takla atarak omurilik üstüne kumar oynamak… Ne su ne yumuşak bir yere eğer profesyonel falan değilseniz asla atlamayın şu şekilde geri dönüşü olmay... Devamını Gör

