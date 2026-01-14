Çekya'da Yaşayan Bir Türk, Çocuğunu Okula Gönderdiği Havayı Paylaştı: "Neden Türkiye'de Tatil?"

Kaynak: https://x.com/aykiricomtr/status/2011...
Türkiye'nin dört bir yanı kar yağışının etkisi altına girdi. Kış beklenenden erken gelince insanlar bir anda ne yapacağını da şaşırdı. Birçok ilde eğitime ara verildi. Bu iller arasında İstanbul'da vardı. İstanbul'un pek çok bölgesi kar görmese de, eğitime verilen ara herkesi etkiledi.
Çekya'da yaşayan bir Türk, çocuğunu okula gönderdiği hava koşullarını gösterdi. Türkiye'de neden karın söylentisi bile olduğunda okulların tatil edildiğini sorguladı.
Sebep trafik.
